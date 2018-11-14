63 Işık Yılı Uzaklıktaki Yıldızın Yörüngesindeki Gezegen

Son 30 yılda, güneş sistemimizin ötesindeki keşiflerin sayısı katlanarak artış gösterdi. Ne yazık ki, teknolojimizin sınırlamaları nedeniyle, bu dışsal gezegenlerin büyük çoğunluğu dolaylı yollarla keşfedildi.

Uzaktaki gezegenler, görünür ışık ve kızılötesi dalga boyları kullanılarak gözlemlense de bu gözlemlerin sayısı oldukça az. Buna benzer bir gezegen, 2008 yılında Avrupa Güney Gözlemevi'nden (ESO) bir ekip tarafından ilk kez gözlemlenen, genç büyük bir dış gezegen olan Beta Pictoris b'dir.

İlk olarak 2008 yılında gözlemlenen Beta Pictoris b'nin, Jüpiter'den 13 kat daha fazla kütleye ve Jüpiter'in yaklaşık bir buçuk katı yarıçapa sahip bir "süper Jüpiter" olduğunu ESO ekibi tarafından belirlenmiştir. Ayrıca bu gezegen Pictor takımyıldızından yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıktadır. Bu gezegenin ilk keşfi, ESO'nun Şili'deki büyük bir teleskopunun üzerindeki 'Nasmyth Adaptive Optics System' Yakın Kızılötesi Görüntüleyici kullanılarak yapıldı.

2014'den 2016'nın sonlarına kadar araştırmacılar, Beta Pictoris b'yi takip etmek için VLT'nin Spectro-Polarimetric Yüksek Kontrastlı Değişim Planını (SPHERE) kullandı. Büyüklüğü ve geniş yörüngesi göz önüne alındığında, Beta Pictoris b, SPHERE cihazının özel olarak tasarlandığı doğrudan görüntüleme için mükemmel bir gezegendi. Çoğu durumda, günümüzdeki teleskopları kullanarak doğrudan güneş ışığına maruz kalan gezegenlerin incelenmesi imkansızdır çünkü yıldızlardan gelen ışık, gezegenin yüzeylerinden ve atmosferlerinden yansıyan ışığı engeller.

Gelecek yıllarda, daha fazla çözünürlük ve hassasiyete sahip olacak yeni nesil teleskoplar sayesinde, doğrudan görüntüleme yöntemi kullanılarak daha fazla dışsal gezegenin keşfedilmesi bekleniyor. Bu teleskoplar arasında James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Büyük Teleskop (ELT) ve Dev Magellan Teleskobu (MGT) bulunmaktadır.