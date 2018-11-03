'Direct Imaging' olarak da bilinen 'Doğrudan Görüntüleme' çok zor ama çok umut verici bir yöntem. Peki, nedir bu?

Geçtiğimiz onlarca yıl içerisinde güneş sistemimizin yalnız olmadığını ve hatta daha da öncesine inersek dünyamızın yalnız olmadığını öğrenmiştik. Güneş sistemimizin ötesinde keşfedilen gezegenlerin sayısı ve sınırları son zamanlarda çok fazla büyüdü. Şu an, 2.887 gezegen sisteminde, birden fazla gezegene ev sahipliği yapan 638 sistemle toplam 3.869 ekoplanet onaylandı. Ancak tüm bunlar bu kadar da kolay işlemiyor.

Gökbilimciler bazı sınırlamalara ve imkan eksikliklerine boyun eğmek zorundalar, bu yüzden keşfedilen ve onaylanan varlıkların çok büyük kısmı dolaylı yöntemler kullanılarak tespit edildi. Doğrudan görüntüleme yöntemleri, henüz yeni yeni kullanılıyor ve tespit edilen gezegenlerin içerisinde payı çok küçük. Şimdiye kadar, bu yöntemi kullanarak 82 gezegen sisteminde 100 gezegen onaylandı ve yakın gelecekte çok daha fazlasının bulunması bekleniyor.

Adından da anlaşılacağı gibi doğrudan görüntüleme, gezegenlerin atmosferinden kızıl ötesi dalga boylarında yansıyan ışığı arayarak mümkün olan en iyi görüntülerinin yakalanmasını içerir. Doğrudan Görüntüleme, geniş yörüngeye sahip ve özellikle devasa (gaz devleri gibi) olan gezegenler için en iyi şekilde çalışır. Bunun sayesinde, diğer yöntemlerle tespiti daha zor olan bazı gezegenleri çok daha kolay görüntülemek mümkün. Ancak her gezegende çok iyi performans sunamıyorlar.