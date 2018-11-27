Mars'a İnen InSight Aracına Twitter'dan Gelen Tepkiler

NASA'nın 6 yıl aradan sonra Mars'a ilk inişini gerçekleştirdiği InSight aracının inişi Twitter'da büyük heyecanla ve sağlam bir geyikle karşılandı.

5 Mayıs 2018 tarihinde Dünya'dan fırlatılan InSight, dün gece itibarı ile Mars'a başarıyla iniş yaptı. Mars'taki çetin hava koşulları nedeniyle heyecanlı bir iniş süreci yaşayan InSight'ın Mars'a inişi sonrasında Twitter dünyası da olaya tepkisiz kalmadı.

6 aylık zorlu yolculuk süreci sonunda NASA'nın Mars'a indirdiği 8. uzay aracı olmayı başaran InSight'ın Mars'taki mesaisi daha uzun süre devam edecek. 2019'un Mart ayında resmen bilimsel görevine başlayacak olan InSight, en az 2 yıl boyunca NASA'ya Mars ile ilgili veriler iletecek.

Gelelim Twitter aleminin NASA'nın kontrol odasına verdiği tepkilere:

"NASA'dan görebileceğiniz en hasta ruhlu el sıkışma. Bizim haber odasında biz Oreo'ları ikiye kırıyoruz."

"Hahahaha şu şapkalı adam.."

"Donut getirince bizim ofis de bu hale geliyor."

"Bir gazeteci olarak şu NASA el sıkışmasının ne kadar süre çalışıldığını sormak görevimdir. Ayrıca orada niye sadece tek bir fötr sapkalı adam var?"

InSight'ın Mars'tan gönderdiği ilk fotoğraf da ayrıca goygoy konusu oldu:

"Keşke burada olsaydınız! InSight eve ilk fotoğrafını gönderdi. InSight'ın kadrajında düz ve yumuşak bir yüzey olan Elysium Planitia var."

"Temizle beni."

"Umm.. Harika! Lütfen bana InSight'ta silecek olduğunu söyleyin!"