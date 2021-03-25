Bakan Koca: Mayıs Sonuna Kadar 100 Milyon Doz Aşı Gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Koca, "Planlarımıza göre 100 milyondan fazla doz aşının tamamı mayıs sonuna kadar elimizde olacak" dedi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süre insanların keşfini beklediği koronavirüs aşısı için çeşitli alternatifler ortaya çıktı, Türkiye de vatandaşlarını aşılamak için çalışmalarını başlatan ülkeler arasında yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle Koronavirüs Bilim Kurulu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından da basına bir açıklama yaptı. Bakan Koca aşı konusunda bir de tarih verdi.

Aşılar Mayıs sonuna kadar elimizde

Türkiye'de bugüne kadar 14 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını ifade eden Sağlık Bakanı, "Planlarımıza göre 100 milyondan fazla doz aşının tamamı mayıs sonuna kadar elimizde olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye getirilen ve kullanıma alınan aşı sayısının 18 milyon dozun üzerinde olduğunu ifade eden Koca, "Bugün itibarıyla 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye'de yapılacak aşı elimize ulaştı" açıklamasında bulundu.

Bir diğer aşı alternatifi olan Rus menşeli Sputnik V konusunda da görüşmelerin başladığını söyleyen Sağlık Bakanı, uygunluğunun kesinlik kazanmasına yönelik test sürecinin ardından bu aşının da yaygın kullanıma alınabileceğini ifade etti. VLP benzeri virüs parçacık aşısı için Türkiye'de de çalışmaların başladığını söyleyen Bakan, "Ülkemiz bugün, virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmalarına başladı. Bu aşı türü tüm dünyadaki en inovatif aşı adaylarından biridir" dedi.

Pandeminin kontrol altına alınması için üç şart

Sağlık Bakanı, açıklamasında pandeminin ne zaman kontrol altına alınabileceğine de değindi. Koca, "Çoğu bilim insanına göre, bugün için makul soru şudur: “Salgın ne zaman kontrol altına alınır?” Bunun bir cevabı var: Aşılama tamamlandığında. Türkiye için, “Mayıs sonu, bilemediniz, Haziran ayı sonuna kadar!” dersek, bu, mevcut durumda gerçekçi bir cevap olacaktır. Bunun üç asgari şartı var: Her birimizin, süreçte tedbirlere uyması; aşı tedariki için yaptığımız, bağlayıcı olan anlaşmalara uyulması; aşı programını etkileyecek olası bir sorun yaşanmaması.

Üç şarttan biri, tedbirlere tam uyum, sizlere bağlıdır. Diğer ikisi için, büyük bir performansla çalıştığımızı bilmenizi istiyorum." dedi.