9.000'den Fazla Commodore 64 Oyununu Ücretsiz Oynayın

Bir süre önce Internet Archive, dinozor oyuncuların hafızalarından hiçbir zaman silinmeyecek Commodore 64 emülatörünü kullanıma sundu. Arşivde 9.000'den fazla oyun emrinize amade.

Geçtiğimiz senelerden beri MS-DOS ve Apple II programlarını arşivleyen Internet Archive, bu sayede bu platformların oyun ve yazılım kütüphanelerini de bünyesine ekliyor. Commoder 64 kütüphanesi ile Donkey Kong, Ms Pac-Man ve Space Invaders gibi efsanelere tek tıkla ulaşabiliyorsunuz.

Commodore 64 Oyunlarını Tarayıcınız Üzerinden Nasıl Oynarsınız?

Öncelikle ilk yapmanız gereken buraya tıklayarak ilgili emülatör sayfasına ulaşmak.

tıklayarak ilgili emülatör sayfasına ulaşmak. Daha sonrasında oynamak istediğiniz oyuna tıklayın ve açılan pencerede yeşil güç düğmesine basın.

Bu aşamada nostaljik Commodore 64 yükleme ekranının geçmesini bekliyoruz.

Tam ekran oynamak isterseniz hemen sağ üstteki büyütme butonuna basabilirsiniz.

Bu aşamada küçük bir sorunla karşılaşacaksınız: Tuşlar genelde hiçbir şekilde ayarlanmamış olacak.

Telaşa gerek yok: İlk olarak F12 butonuna basalım ve ilgili ayar penceresini açalım.

Gelen ekranda 'Machine Settings' sekmesine girelim.

Yeni ekranda 'Jostick Settings' sekmesine tıklayalım ve ilgili ekranı açıp 'Define Keysets' diyelim.

İlgili tuş ayarlamalarını yaptıktan sonra geri dönelim ve önce 'Joystick Device 1'e daha sonra da 'Keypad 1'e basarak oyuna geri dönelim.

Hepsi bu kadar. Artık 9.000'den fazla klasikleşmiş Commodore 64 oyunu sizlerle. Stresli anlarınızda, canınız sıkıldığında veya sadece nostalji damarınız kabardığında bu sitede keyifli vakitler geçirebilirsiniz.