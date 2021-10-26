Paramount Pictures yapım şirketinin çok sevilen film serisi A Quiet Place, oyuna dönüşüyor. Saber Interactive tarafından geliştirilen oyunun, 2022’de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Sinemadan uyarlanan oyunlara bir yenisi daha ekleniyor. John Krasinski’nin yönettiği iki filmlik A Quiet Place (Sessiz Bir Yer) serisi, gişede ciddi bir başarı elde etmişti. 2018’te çıkan ilk filmin ilgiyle karşılanmasının ardında 2020’de A Quiet Place 2 çıkmıştı. Saber Interactive adlı şirket, sevilen film serisini oyuna dönüştürdüklerini açıkladı.

Bir çeşit kıyamet sonrasının tasviri olan, Amerikan yapımı korku/gerilim film serisi A Quiet Place, kör canavarların hakim olduğu bir dünyada çocukları ile birlikte hayatta kalma mücadelesi veren bir anne babanın başından geçenleri anlatıyordu. Büyük bir hayran kitlesine ulaşan serinin yeni filminin çıkması beklenirken oyuna dönüştüğü duyuruldu. Saber Interactive tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, A Quiet Place video oyunu, 2022’de çıkacak.

“Anlatılmamış bir hayatta kalma hikâyesi”

Saber Interactice tarafından yayınlanacak korku oyunu, İllogika ve EP1T0Me ortaklığıyla geliştiriliyor. Şirketin yaptığı ilk açıklamalara göre yeni oyun, film serisinin evreninde geçse de “anlatılmamış bir hayatta kalma hikâyesi” olacak. Hikâye farklı olsa da seride hakim olan zorlayıcı gerilim, duygu ve drama görülecek. Tek oyunculu ve hikaye odaklı bir oyun ile karşımıza çıkacak olan serinin filmleri gibi oyununun da ilgi görmesi bekleniyor.

İlogika’nın yaratıcı yönetmeni Herve Sliwa, "A Quiet Place video oyunu, hayranlarına filmlerdeki gerilimi deneyimleme fırsatı sunacak. EP1T0ME ile çalışmaktan ve gelecekte eşsiz umut ve korku vizyonunu her yerdeki oyuncular ile paylaşmak için Saber Interactive ile birlik olmaktan dolayı heyecanlıyız.” dedi. Sabre Interactive'den Todd Hollenshead ise beklentilerini, “Film serisinin başarısı, bu evrendeki daha fazla hikâyeye ilginin olacağını gösteriyor. İllogika tarafından geliştirilen oyunun beklenen deneyimi sunacağından eminim” sözleriyle belirtti.

2022 yılında çıkacağı düşünülen oyun hakkında pek çok merak edilenin bu yıl bitmeden duyurulması bekleniyor.