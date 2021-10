Kasım ayında oyun severleri mutlu edecek birbirinden keyifli oyunun çıkması planlanıyor. Önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak, tanıtımları ve fragmanlarıyla oyuncuları heyecanlandıran 10 oyunu derledik.

Call of Duty Vanguard

Call of Duty: Vanguard, yıllardır sevilen Call of Duty markasının en son oyunu olma ünvanını taşıyacak. Oyun İlk bakışta Call of Duty:WWII (2017) ile benzerlikler gösterse de yeni karakterler ve yeni bir hikaye içerecek. Call of Duty serisinin on sekizincisi olan oyun, 5 Kasım tarihinde oyun severler ile buluşacak.

Just Dance 2022

Ubisof tarafından geliştirilen Just Dance 2022, vücudunuzu kullanarak dans yeteneklerinizi test edeceğiniz bir dans ritim oyunu. Serinin on üçüncü ana oyunu olarak tanıtılan oyunun 4 Kasım’da piyasaya sürüleceği açıklanmıştı.

Football Manager 2022

Piyasadaki en gerçekçi spor yönetimi oyunlarından biri olan Football Manager’de, doğru oyuncu seçimleri ve taktiksel beceriyle futbol takımınızı şampiyonluğa taşıyacaksınız. Oyunun uzun zamandır beklenen yeni sürümü 9 Kasım’da çıkacak.

Forza Horizon 5

Playground Games tarafından geliştirilen, Xbox Game Studios tarafından yayınlanacak olan Forza Horizon 5, bir önceki oyunun üzerine koyarak seriyi devam ettirecek. Forza serisinin on ikincisi, Forza Horizon serisinin 5. oyunu olacak olan oyun Meksika’nın çöllerinde, şehirlerinde ve ormanlarında geçecek. Oyunun 9 Kasım’da piyasaya çıkması planlanıyor.

Final Fantasy XIV: Endwalker

Square Enic tarafından geliştirilen ve yayınlanan Final Fantasy XIV: Endwalker Final Fantasy ve JRPG hayranlarının çok seveceği bir oyun olacak. FF XIV, serinin bir önceki oyunu Shadowbringers’tan yaklaşık iki yıl sonra 23 Kasım’da piyasaya sürülecek.

Evil Genius 2: World Domination

Rebellion Developments tarafından geliştirilen ve yayınlanan Evil Genius 2: World Domination bir önceki oyunun mekaniklerini geliştirerek daha eğlenceli ve oynanabilir bir oyun olmayı hedefliyor. Evil Genius’un (2004) devamı olan oyun 30 Mart 2021’de Windows için piyasaya sürülmüştü. Playstatiton ve Xbox serilerinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan oyunun 30 Kasım 2021 tarihinde çıkması bekleniyor.

Icarus

Icarus, Dean Hall ve RocketWerkz’in ortak yapımı olan bir bilim kurgu hayatta kalma oyunu. Oyunda hiç bilmediğimiz yabancı bir gezegende zorlu koşullara rağmen hayatta kalma mücadelesi vereceğiz. Icarus, 20 Kasım meraklıları ile buluşacak.

Farming Simulator 2022

Çiftçilik denildiğinde akla ilk gelen oyun serisi olan Farming Simulator,bu yıl yine oldukça iddialı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Oyun Amerika ve Avrupa’daki üç farklı ortamda, tarıma hayvancılığa odaklanan çok çeşitli seçenek sunacak. Serinin yeni oyunu Farming Simulator 2022, 22 Kasım'da çıkış yapacak.

Beyond a Steel Sky

Charles Cecil tarafından yazılan, Revolution Software tarafından geliştirilen Beyond a Steel Sky, bir siberpunk bilim kurgu macera oyunu. Türkçeye Çelik Gökyüzü’nün Ötesinde olarak çevrilen oyun, kaçırılan bir çocuğun maceralarını anlatacak. Oyun 30 Kasım'da çıkış yapacak.