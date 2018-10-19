A101'de Bu Hafta Uygun Fiyatlı Satılacak 5 Teknolojik Ürün

Her hafta müşterilerini uygun fiyatlı teknolojik ürünlerle buluşturan A101, bu hafta da 5 farklı ürünle karşımıza çıkmış durumda.

Enflasyonun artışıyla birlikte artan elektronik ürün fiyatları, vatandaşın elektronik ürün satın almasını gün geçtikçe daha da zorlaştırıyor. Bu durumun çözümü olarak ise elektronik ürünleri BİM yahut A101 gibi yerel zincirlerden almak oluyor. Kısa süre önce perakende alışverişler için elektronik mağazası açılan A101'in bu hafta da birbirinden güzel birçok elektronik ürün indirimi bulunuyor.

Samsung Galaxy J250F Grand Prime Pro Akıllı Telefon (1.099 TL)

1.4 GHz Quad Core işlemci

1.5 GB RAM

Android Nougat İşletim Sistemi

5.0 qHD Super AMOLED

8 MP arka kamera

16 GB dahili hafıza

256 GB'a kadar Micro SD kart desteği

2600 mAh pil

2 yıl garantili

SAMSUNG 55NU7300 55'' UHD CURVED TV (4.799 TL)

İnce dizayn

2 adet USB girişi

Ekran aynalama

20W ses çıkışı

Wİ-Fİ

3 adet HDMI girişi

USB film

SanDisk 32 GB Micro SD Class 10 Hafıza Kartı (44.95 TL)

2 yıl garantili

SanDisk 32 GB USB Bellek (39,95 TL)

2 yıl garantili

Elton EL32DAB303732'' Uydu Alıcılı LED (899 TL)