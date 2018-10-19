A101'de Bu Hafta Uygun Fiyatlı Satılacak 5 Teknolojik Ürün

Enflasyonun artışıyla birlikte artan elektronik ürün fiyatları, vatandaşın elektronik ürün satın almasını gün geçtikçe daha da zorlaştırıyor. Bu durumun çözümü olarak ise elektronik ürünleri BİM yahut A101 gibi yerel zincirlerden almak oluyor. Kısa süre önce perakende alışverişler için elektronik mağazası açılan A101'in bu hafta da birbirinden güzel birçok elektronik ürün indirimi bulunuyor.
Samsung Galaxy J250F Grand Prime Pro Akıllı Telefon (1.099 TL)
- 1.4 GHz Quad Core işlemci
- 1.5 GB RAM
- Android Nougat İşletim Sistemi
- 5.0 qHD Super AMOLED
- 8 MP arka kamera
- 16 GB dahili hafıza
- 256 GB'a kadar Micro SD kart desteği
- 2600 mAh pil
- 2 yıl garantili
SAMSUNG 55NU7300 55'' UHD CURVED TV (4.799 TL)
- İnce dizayn
- 2 adet USB girişi
- Ekran aynalama
- 20W ses çıkışı
- Wİ-Fİ
- 3 adet HDMI girişi
- USB film
SanDisk 32 GB Micro SD Class 10 Hafıza Kartı (44.95 TL)
- 2 yıl garantili
SanDisk 32 GB USB Bellek (39,95 TL)
- 2 yıl garantili
Elton EL32DAB303732'' Uydu Alıcılı LED (899 TL)
- 200 Hz
- Mega Contrast
- 2'li W ses çıkışı
- 2 adet HDMI girişi
- Coancial ses çıkışı
- PC IN (VGA üzerinde)
- PC audio ses girişi