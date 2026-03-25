AB Şimdi de Akıllı TV'leri Gözüne Kestirdi: "İnsanların Ne İzleyeceğine Google, Apple ve Samsung Karar Veriyor"

Disney, Warner Bros. gibi devlerin de dahil olduğu Avrupa’daki ticari yayıncıları temsil eden ACT; Google, Amazon, Apple ve Samsung’un akıllı TV işletim sistemleri ile sanal asistanlarının da AB’nin sıkı dijital rekabet kurallarına alınmasını istedi. Gerekçe ise bu platformların, içeriklere erişimde giderek daha fazla söz sahibi olması.

Avrupa’daki yayıncılarla büyük teknoloji şirketleri arasındaki gerilim, şimdi de akıllı TV cephesine taşınmış durumda. Yayın devleri; artık Google, Amazon, Apple ve Samsung’un yalnızca telefonlarda ya da uygulama mağazalarında değil, artık salonlarımızdaki ekranlarda da ciddi bir güç elde ettiğini söylüyor. Bu yüzden de Avrupa Birliği’nden, bu şirketlerin akıllı TV işletim sistemleri ve sanal asistanları için daha sıkı kurallar getirmesi isteniyor.

Talebin merkezinde ise AB’nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) yer alıyor. Bu yasa, dijital pazarlarda çok büyük güce ulaşan platformların rekabeti bozmasını önlemek için hazırlanmıştı. Yayıncılara göre bugün gelinen noktada, akıllı televizyonlar ve sesli asistanlar da en az uygulama mağazaları kadar kritik hale geldi. Çünkü kullanıcıların hangi yayın uygulamasını göreceği, hangi içeriğe daha kolay ulaşacağı ve hangi servislerin öne çıkacağı giderek daha fazla bu platformların kontrolüne giriyor.

Yayıncılar, akıllı TV arayüzlerinin artık yeni bir “kapı bekçisi” haline geldiğini düşünüyor

Avrupa’daki ticari yayıncıları temsil eden ACT’nin mektubuna göre mesele basit: Akıllı TV işletim sistemleri artık yalnızca teknik bir altyapı değil, doğrudan içerik dağıtımını şekillendiren bir güç merkezi haline gelmiş durumda. Yayıncılar, birkaç büyük teknoloji şirketinin izleyiciye uygulama ve içerik öneri konusunda giderek daha fazla kontrol sahibi olmasının, medya şirketlerini zayıf bir konuma ittiğini savunuyor.

Paylaşılan verilere bakıldığında bu kaygının neden ortaya çıktığını anlamak zor değil. 2019 ile 2024 arasında Android TV’nin pazar payı yüzde 16’dan yüzde 23’e yükselmiş. Amazon Fire OS aynı dönemde yüzde 5’ten yüzde 12’ye çıkmış. Samsung Tizen ise yüzde 24’lük payıyla zaten çok güçlü bir yerde duruyor. Yani kısacası, televizyon açıldığında karşımıza neyin çıkacağına karar veren katmanda güç giderek daha az sayıda şirketin elinde toplanıyor.

AB’den istenen şey, yalnızca sayılara değil etkiye de bakılması

Mevcut DMA kurallarında bir platformun resmen “gatekeeper” yani kapı bekçisi sayılması için bazı nicel eşikler bulunuyor. Örneğin milyonlarca aktif kullanıcıya ulaşmak ve devasa bir piyasa değerine sahip olmak gerekiyor. Ancak yayıncılar, akıllı TV işletim sistemleri ve sanal asistanlar söz konusu olduğunda yalnızca sayısal eşiklere bakmanın yeterli olmadığını düşünüyor.

Çünkü onlara göre burada asıl mesele, bu hizmetlerin günlük yaşamda kapladığı alan ve medya tüketimini yönlendirme gücü. Başka bir deyişle, bugün bir akıllı TV arayüzü ya da sesli asistan, resmi eşikleri tam karşılamasa bile kullanıcı davranışını yönlendirme konusunda çoktan dev bir etki yaratmış olabilir. Yayıncılar da bu nedenle Avrupa Komisyonu’ndan, bu alanları nitel etkileri üzerinden değerlendirmesini istiyor.