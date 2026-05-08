Google, Akıllı Saatlere Gerek Duymayanlar İçin Ekransız Akıllı Bileklik Fitbit Air'ı Tanıttı

Google, yeni akıllı bilekliği Fitbit Air'ı tanıttı. Bileklik, tamamen ekransız tasarımıyla dikkat çekiyor.

Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, birkaç hafta içinde gerçekleştireceği I/O etkinliği öncesinde dün akşam yepyeni duyurular yaptı. Bu duyuruların şüphesiz en dikkat çeken kısmı, “Fitbit Air” isimli yeni akıllı bilekliğiydi.

Google’ın yeni gityilebilir ürünü Fitbit Air’i benzer akıllı bilekliklerinden ayıran bir özelliği var. O da ekransız gelmesi. Bunun yanı sıra rakipleri gibi herhangi bir abonelik gereksinimi de içermiyor. Gelin Google Fitbit Air’in özelliklerine bakalım.

Google, Akıllı Saatlere Gerek Duymayanlar İçin Ekransız Akıllı Bileklik Fitbit Air'ı Tanıttı
Karşınızda Google Fitbit Air

Şirket, bu üründe geleneksel akıllı saatlere ve fitness takip cihazlarına kıyasla daha az rahatsız edici ve daha uygun fiyatlı bir alternatif arayan tüketicileri hedefliyor. Google Health ekosistemiyle doğrudan entegre olacak şekilde tasarlanan cihaz, sürekli kullanım için minimalist bir form faktörüne öncelik veriyor. Ekransız tasarımı nedeniyle bildirimler için tamamen eşleştirilmiş bir akıllı telefona bağlı. Yani telefonsuz bir anlamı yok.

Fitbit Air, kompakt boyutuna rağmen hem spor hem sağlık konusunda dikkat çeken özelliklere sahip. Birçok gelişmiş sensörü sayesinde bu konularda iddialı. Cihazda 7**/24 kalp atış hızı izleme, Atriyal Fibrilasyon uyarıları ile kalp ritmi takibi, kan oksijen seviyesi ölçme, kalp atış hızı değişkenliği takibi, uyku süresi ve evresi takibi** gibi özellikleri var.

Bilekliği şirketin yeni duyurduğu Google Health uygulaması üzerinden yönetebileceksiniz. Aktivite takibi uygulama içinden manuel olarak başlatılabiliyor veya kullanıcılar yaygın aktiviteler için cihazın otomatik algılama özelliğinden yararlanabiliyor. Cihaz ayrıca kişiselleştirilmiş rehberlik sağlamak için Google Health Coach ile de entegre olabiliyor. Böylece görüntü tabanlı kayıt özelliğini destekleyerek antrenmanlarını kaydedebiliyorlar.

Şirketin açıklamalarına göre Google Fitbit Air akıllı bileklik 1 haftaya kadar pil ömrü sunacak. Ayrıca, hızlı şarj özelliği sayesinde beş dakikalık şarjla yaklaşık bir tam gün kullanım süresi de sağlıyor. Standart versiyonu 99,99 dolara ön siparişe açıldı. Ayrıca NBA yıldızı Stephen Curry’den ilham alan bir versiyonu da var. Onun fiyatı 129,99 dolar olacak. Farklı kayışlar ise 34,99 dolardan satılacak.

