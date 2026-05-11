A101’in 14 Mayıs Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. Bu haftaki katalogda televizyonlardan Bluetooth hoparlöre kadar pek çok ürün var ancak asıl dikkat çeken kısım, otomobil ve motosiklet sahiplerine yönelik ürünler oldu. Aracı olanların mutlaka göz atması gereken epey kalabalık bir liste var.

Katalogda akü takviye cihazı, dijital hava kompresörü, araç içi süpürge, CarPlay destekli multimedya ekranı, oto güneşlik, motosiklet çantası, interkom ve hatta üç tekerlekli elektrikli moped modelleri yer alıyor. Üstelik bazı ürünlerde peşin fiyatına taksit seçeneği de bulunuyor.

A101'in bu haftaki katalogunda yer alan otomobil ve motosiklet ürünleri şu şekilde:

Ürün adı Fiyat APEC APX7 200 CC Benzinli Motosiklet ₺99.990 APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped ₺54.990 VOLTA VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped ₺79.990 TSUYOI KAZE Universal Motosiklet Brandası ₺299 TSUYOI KAZE Kumandalı 2’li LED ₺369 Piranha Motor İnterkom ₺999 Kask Bölmeli Motosiklet Sırt Çantası ₺899 Piranha Akü Takviye Cihazı ₺2.299 Piranha Oto Ön Cam Şemsiye Güneşlik ₺429 pierre cardin Visco Seyahat Yastığı ₺475 Piranha Kablosuz Dijital Hava Kompresörü ₺1.149 Piranha Mini Kompresör ₺849 Piranha 6116 Bluetooth AUX FM Transmitter ₺175 bood Araç Süpürgesi ₺399 Piranha Oto Carplay Multimedia ₺2.199 Piranha PSG 1628 Deterjan Hazneli Basınçlı Su Tabancası ₺289 Piranha Araç İçi Havalı Şişme Yatak ₺1.599 TSUYOI KAZE Süper Emici Akıllı Sünger ₺57,50 TSUYOI KAZE Oto Yıkama Süngeri ₺119 TSUYOI KAZE Oto Telefon Tutucu ₺159 TSUYOI KAZE Oto Göçük Onarım Aleti (1+1) ₺199 Piranha Dijital Hava Kompresörü ₺969 TSUYOI KAZE Oto Temizleyici Eldiven ₺69,50 TSUYOI KAZE Oto Teleskobik Toz Alma Fırçası ₺89,50 TSUYOI KAZE Oto Detaylı Temizleme Fırçası (5+1) ₺139 Piranha Güneş Enerjili Üçgen Reflektör ₺459 Piranha Oto Ön Cam Güneşliği ₺99,50 Piranha Oto İç Ambiyans LED Aksesuar ₺329 Piranha Oto Portatif Çöp Kutusu ₺75 Piranha Park Numaratörü ₺55 TSUYOI KAZE Araç İçi Bardaklık ₺79,50 Piranha Kör Nokta Aynası ₺95 TSUYOI KAZE Oto Araç Güneşlik Brandası ₺569 Oto Kauçuk Paspas ₺499 TSUYOI KAZE Oto Araç İçi Düzenleyici / Bardak Tutucu ₺99,50 TSUYOI KAZE Direksiyon Güneşliği ₺119 Piranha PP-9520 Şarjlı Polisaj Makinesi ₺1.499 Kiwi Oto Araç İçi Buzdolabı ₺2.799 Piranha+ Basınçlı Yıkama Makinesi ₺3.299

Piranha Oto Carplay Multimedia

Piranha Oto Carplay Multimedia, araç içinde telefon bağlantısını pratik hale getiren bir multimedya ekranı. CarPlay desteğiyle navigasyon, müzik ve çağrı yönetimini ekrana taşıyor; 1024x600 çözünürlüklü HD ekranı, kompakt gövdesi, görsel arayüzü ve 2 yıl garanti bilgisiyle A101 14 Mayıs kataloğunda öne çıkıyor.

Teknik özellik Detay Ekran boyutu 7 inç Ekran tipi HD dokunmatik ekran Çözünürlük 1024 x 600 px Telefon desteği Apple CarPlay ve Android Auto Bağlantı seçenekleri Kablosuz / kablolu bağlantı, Bluetooth 5.0, 2.4G / 5G Wi‑Fi Giriş / medya desteği Ses girişi, AV IN, SD kart, Type‑C giriş Kullanım şekli Torpido üzerine yerleştirilerek kullanılabilir Uyumluluk Tüm araç modelleriyle uyumlu olduğu belirtilmiştir Garanti 2 yıl

Ürün Fiyat Piranha Oto Carplay Multimedia ₺2.199

Piranha+ PCW-7926 Basınçlı Yıkama Makinesi

Piranha+ PCW-7926 Basınçlı Yıkama Makinesi, araç, bahçe ve dış mekan temizliğinde pratik kullanım için tasarlanmış elektrik motorlu bir model. 90 bar maksimum basınç, 1200 W güç, IPX5 koruma, 5 m hortum ve 5 m güç kablosuyla; araç, motosiklet, seramik zemin, garaj ve bahçe ekipmanlarında etkili temizlik sunar.

Teknik özellik Detay Maksimum çıkış basıncı 90 bar Maksimum güç tüketimi 1200 W Maksimum su tüketimi 6,5 L/dk Şebeke gerilimi 220 V Akım frekansı 50 Hz Koruma sınıfı IPX5 Yüksek basınç hortumu 5 m Güç kablosu 5 m Garanti süresi 2 yıl

Ürün Fiyat Piranha+ PCW-7926 Basınçlı Yıkama Makinesi ₺3.299

Kiwi Oto Araç İçi Buzdolabı

Kiwi Oto Araç İçi Buzdolabı, seyahat ve açık hava kullanımı için tasarlanmış 8 litrelik kompakt bir soğutucu. 12V araç priziyle çalışıyor; termoelektrik yapısı, entegre contalı kapağı, 2 USB çıkışı ve taşıma askısıyla yiyecekleri araçta, kamp, piknik ve uzun yolculuklarda serin tutmaya yardımcı olur.

Teknik özellik Detay Kapasite 8 L Çalışma gerilimi 12V DC araç prizi Soğutma performansı Ortam sıcaklığının yaklaşık 18°C altına kadar USB çıkışı 2 adet USB portu Bardaklık 2 bardaklık bölüm Ölçüler 195 x 390 x 300 mm Kapak yapısı Entegre özel contalı kapak İç hazne Gıda sınıfı alüminyum iç hazne Taşıma Taşıma askısı

Ürün Fiyat Kiwi Oto Araç İçi Buzdolabı ₺2.799,00

Piranha PP-9520 Şarjlı Polisaj Makinesi

Piranha PP-9520 Şarjlı Polisaj Makinesi, araç yüzeylerinde pasta, cila ve parlatma işlemlerini daha kontrollü yapmak için tasarlanmış kompakt bir akülü ürün. 125 mm tabanı, 8V Li-ion pili, üç kademeli devir yapısı ve farklı sünger/ped seçenekleriyle düz ve kavisli alanlarda pratik kullanım sunuyor.

Teknik özellik Detay Kullanım alanı Araç yüzeylerinde parlatma, pasta ve cila işlemleri Güç kaynağı Akülü Voltaj 8V Pil tipi Lityum Li-ion Pil kapasitesi 4000 mAh Devir / hız ayarı Var Anma hızı 1300 / 2500 / 3600 tr/dk Taban çapı 125 mm / 12,5 cm Kutu içeriği 3 adet düz sünger, 1 adet dalgalı sünger, 2 adet suni yün ped Garanti süresi 2 yıl