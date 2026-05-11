A101’in 14 Mayıs Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. Bu haftaki katalogda televizyonlardan Bluetooth hoparlöre kadar pek çok ürün var ancak asıl dikkat çeken kısım, otomobil ve motosiklet sahiplerine yönelik ürünler oldu. Aracı olanların mutlaka göz atması gereken epey kalabalık bir liste var.
Katalogda akü takviye cihazı, dijital hava kompresörü, araç içi süpürge, CarPlay destekli multimedya ekranı, oto güneşlik, motosiklet çantası, interkom ve hatta üç tekerlekli elektrikli moped modelleri yer alıyor. Üstelik bazı ürünlerde peşin fiyatına taksit seçeneği de bulunuyor.
A101'in bu haftaki katalogunda yer alan otomobil ve motosiklet ürünleri şu şekilde:
|Ürün adı
|Fiyat
|APEC APX7 200 CC Benzinli Motosiklet
|₺99.990
|APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped
|₺54.990
|VOLTA VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped
|₺79.990
|TSUYOI KAZE Universal Motosiklet Brandası
|₺299
|TSUYOI KAZE Kumandalı 2’li LED
|₺369
|Piranha Motor İnterkom
|₺999
|Kask Bölmeli Motosiklet Sırt Çantası
|₺899
|Piranha Akü Takviye Cihazı
|₺2.299
|Piranha Oto Ön Cam Şemsiye Güneşlik
|₺429
|pierre cardin Visco Seyahat Yastığı
|₺475
|Piranha Kablosuz Dijital Hava Kompresörü
|₺1.149
|Piranha Mini Kompresör
|₺849
|Piranha 6116 Bluetooth AUX FM Transmitter
|₺175
|bood Araç Süpürgesi
|₺399
|Piranha Oto Carplay Multimedia
|₺2.199
|Piranha PSG 1628 Deterjan Hazneli Basınçlı Su Tabancası
|₺289
|Piranha Araç İçi Havalı Şişme Yatak
|₺1.599
|TSUYOI KAZE Süper Emici Akıllı Sünger
|₺57,50
|TSUYOI KAZE Oto Yıkama Süngeri
|₺119
|TSUYOI KAZE Oto Telefon Tutucu
|₺159
|TSUYOI KAZE Oto Göçük Onarım Aleti (1+1)
|₺199
|Piranha Dijital Hava Kompresörü
|₺969
|TSUYOI KAZE Oto Temizleyici Eldiven
|₺69,50
|TSUYOI KAZE Oto Teleskobik Toz Alma Fırçası
|₺89,50
|TSUYOI KAZE Oto Detaylı Temizleme Fırçası (5+1)
|₺139
|Piranha Güneş Enerjili Üçgen Reflektör
|₺459
|Piranha Oto Ön Cam Güneşliği
|₺99,50
|Piranha Oto İç Ambiyans LED Aksesuar
|₺329
|Piranha Oto Portatif Çöp Kutusu
|₺75
|Piranha Park Numaratörü
|₺55
|TSUYOI KAZE Araç İçi Bardaklık
|₺79,50
|Piranha Kör Nokta Aynası
|₺95
|TSUYOI KAZE Oto Araç Güneşlik Brandası
|₺569
|Oto Kauçuk Paspas
|₺499
|TSUYOI KAZE Oto Araç İçi Düzenleyici / Bardak Tutucu
|₺99,50
|TSUYOI KAZE Direksiyon Güneşliği
|₺119
|Piranha PP-9520 Şarjlı Polisaj Makinesi
|₺1.499
|Kiwi Oto Araç İçi Buzdolabı
|₺2.799
|Piranha+ Basınçlı Yıkama Makinesi
|₺3.299
Piranha Oto Carplay Multimedia
Piranha Oto Carplay Multimedia, araç içinde telefon bağlantısını pratik hale getiren bir multimedya ekranı. CarPlay desteğiyle navigasyon, müzik ve çağrı yönetimini ekrana taşıyor; 1024x600 çözünürlüklü HD ekranı, kompakt gövdesi, görsel arayüzü ve 2 yıl garanti bilgisiyle A101 14 Mayıs kataloğunda öne çıkıyor.
|Teknik özellik
|Detay
|Ekran boyutu
|7 inç
|Ekran tipi
|HD dokunmatik ekran
|Çözünürlük
|1024 x 600 px
|Telefon desteği
|Apple CarPlay ve Android Auto
|Bağlantı seçenekleri
|Kablosuz / kablolu bağlantı, Bluetooth 5.0, 2.4G / 5G Wi‑Fi
|Giriş / medya desteği
|Ses girişi, AV IN, SD kart, Type‑C giriş
|Kullanım şekli
|Torpido üzerine yerleştirilerek kullanılabilir
|Uyumluluk
|Tüm araç modelleriyle uyumlu olduğu belirtilmiştir
|Garanti
|2 yıl
Piranha+ PCW-7926 Basınçlı Yıkama Makinesi
Piranha+ PCW-7926 Basınçlı Yıkama Makinesi, araç, bahçe ve dış mekan temizliğinde pratik kullanım için tasarlanmış elektrik motorlu bir model. 90 bar maksimum basınç, 1200 W güç, IPX5 koruma, 5 m hortum ve 5 m güç kablosuyla; araç, motosiklet, seramik zemin, garaj ve bahçe ekipmanlarında etkili temizlik sunar.
|Teknik özellik
|Detay
|Maksimum çıkış basıncı
|90 bar
|Maksimum güç tüketimi
|1200 W
|Maksimum su tüketimi
|6,5 L/dk
|Şebeke gerilimi
|220 V
|Akım frekansı
|50 Hz
|Koruma sınıfı
|IPX5
|Yüksek basınç hortumu
|5 m
|Güç kablosu
|5 m
|Garanti süresi
|2 yıl
Kiwi Oto Araç İçi Buzdolabı
Kiwi Oto Araç İçi Buzdolabı, seyahat ve açık hava kullanımı için tasarlanmış 8 litrelik kompakt bir soğutucu. 12V araç priziyle çalışıyor; termoelektrik yapısı, entegre contalı kapağı, 2 USB çıkışı ve taşıma askısıyla yiyecekleri araçta, kamp, piknik ve uzun yolculuklarda serin tutmaya yardımcı olur.
|Teknik özellik
|Detay
|Kapasite
|8 L
|Çalışma gerilimi
|12V DC araç prizi
|Soğutma performansı
|Ortam sıcaklığının yaklaşık 18°C altına kadar
|USB çıkışı
|2 adet USB portu
|Bardaklık
|2 bardaklık bölüm
|Ölçüler
|195 x 390 x 300 mm
|Kapak yapısı
|Entegre özel contalı kapak
|İç hazne
|Gıda sınıfı alüminyum iç hazne
|Taşıma
|Taşıma askısı
Piranha PP-9520 Şarjlı Polisaj Makinesi
Piranha PP-9520 Şarjlı Polisaj Makinesi, araç yüzeylerinde pasta, cila ve parlatma işlemlerini daha kontrollü yapmak için tasarlanmış kompakt bir akülü ürün. 125 mm tabanı, 8V Li-ion pili, üç kademeli devir yapısı ve farklı sünger/ped seçenekleriyle düz ve kavisli alanlarda pratik kullanım sunuyor.
|Teknik özellik
|Detay
|Kullanım alanı
|Araç yüzeylerinde parlatma, pasta ve cila işlemleri
|Güç kaynağı
|Akülü
|Voltaj
|8V
|Pil tipi
|Lityum Li-ion
|Pil kapasitesi
|4000 mAh
|Devir / hız ayarı
|Var
|Anma hızı
|1300 / 2500 / 3600 tr/dk
|Taban çapı
|125 mm / 12,5 cm
|Kutu içeriği
|3 adet düz sünger, 1 adet dalgalı sünger, 2 adet suni yün ped
|Garanti süresi
|2 yıl
