A101 14 Mayıs Aldın Aldın Kataloğu Açıklandı: Otomobili ve Motosikleti Olanlar Kaçırmasın!

A101’in 14 Mayıs Perşembe günü satışa sunacağı Aldın Aldın kataloğu açıklandı. Bu haftanın kataloğunda otomobil ve motosiklet sahipleri için akü takviye cihazı, hava kompresörü, CarPlay ekranı, interkom, motosiklet ve elektrikli moped gibi birçok ürün yer alıyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

A101’in 14 Mayıs Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. Bu haftaki katalogda televizyonlardan Bluetooth hoparlöre kadar pek çok ürün var ancak asıl dikkat çeken kısım, otomobil ve motosiklet sahiplerine yönelik ürünler oldu. Aracı olanların mutlaka göz atması gereken epey kalabalık bir liste var.

Katalogda akü takviye cihazı, dijital hava kompresörü, araç içi süpürge, CarPlay destekli multimedya ekranı, oto güneşlik, motosiklet çantası, interkom ve hatta üç tekerlekli elektrikli moped modelleri yer alıyor. Üstelik bazı ürünlerde peşin fiyatına taksit seçeneği de bulunuyor.

A101'in bu haftaki katalogunda yer alan otomobil ve motosiklet ürünleri şu şekilde:

Ürün adı Fiyat
APEC APX7 200 CC Benzinli Motosiklet ₺99.990
APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped ₺54.990
VOLTA VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped ₺79.990
TSUYOI KAZE Universal Motosiklet Brandası ₺299
TSUYOI KAZE Kumandalı 2’li LED ₺369
Piranha Motor İnterkom ₺999
Kask Bölmeli Motosiklet Sırt Çantası ₺899
Piranha Akü Takviye Cihazı ₺2.299
Piranha Oto Ön Cam Şemsiye Güneşlik ₺429
pierre cardin Visco Seyahat Yastığı ₺475
Piranha Kablosuz Dijital Hava Kompresörü ₺1.149
Piranha Mini Kompresör ₺849
Piranha 6116 Bluetooth AUX FM Transmitter ₺175
bood Araç Süpürgesi ₺399
Piranha Oto Carplay Multimedia ₺2.199
Piranha PSG 1628 Deterjan Hazneli Basınçlı Su Tabancası ₺289
Piranha Araç İçi Havalı Şişme Yatak ₺1.599
TSUYOI KAZE Süper Emici Akıllı Sünger ₺57,50
TSUYOI KAZE Oto Yıkama Süngeri ₺119
TSUYOI KAZE Oto Telefon Tutucu ₺159
TSUYOI KAZE Oto Göçük Onarım Aleti (1+1) ₺199
Piranha Dijital Hava Kompresörü ₺969
TSUYOI KAZE Oto Temizleyici Eldiven ₺69,50
TSUYOI KAZE Oto Teleskobik Toz Alma Fırçası ₺89,50
TSUYOI KAZE Oto Detaylı Temizleme Fırçası (5+1) ₺139
Piranha Güneş Enerjili Üçgen Reflektör ₺459
Piranha Oto Ön Cam Güneşliği ₺99,50
Piranha Oto İç Ambiyans LED Aksesuar ₺329
Piranha Oto Portatif Çöp Kutusu ₺75
Piranha Park Numaratörü ₺55
TSUYOI KAZE Araç İçi Bardaklık ₺79,50
Piranha Kör Nokta Aynası ₺95
TSUYOI KAZE Oto Araç Güneşlik Brandası ₺569
Oto Kauçuk Paspas ₺499
TSUYOI KAZE Oto Araç İçi Düzenleyici / Bardak Tutucu ₺99,50
TSUYOI KAZE Direksiyon Güneşliği ₺119
Piranha PP-9520 Şarjlı Polisaj Makinesi ₺1.499
Kiwi Oto Araç İçi Buzdolabı ₺2.799
Piranha+ Basınçlı Yıkama Makinesi ₺3.299

Piranha Oto Carplay Multimedia

Piranha Oto Carplay Multimedia, araç içinde telefon bağlantısını pratik hale getiren bir multimedya ekranı. CarPlay desteğiyle navigasyon, müzik ve çağrı yönetimini ekrana taşıyor; 1024x600 çözünürlüklü HD ekranı, kompakt gövdesi, görsel arayüzü ve 2 yıl garanti bilgisiyle A101 14 Mayıs kataloğunda öne çıkıyor.

Teknik özellik Detay
Ekran boyutu 7 inç
Ekran tipi HD dokunmatik ekran
Çözünürlük 1024 x 600 px
Telefon desteği Apple CarPlay ve Android Auto
Bağlantı seçenekleri Kablosuz / kablolu bağlantı, Bluetooth 5.0, 2.4G / 5G Wi‑Fi
Giriş / medya desteği Ses girişi, AV IN, SD kart, Type‑C giriş
Kullanım şekli Torpido üzerine yerleştirilerek kullanılabilir
Uyumluluk Tüm araç modelleriyle uyumlu olduğu belirtilmiştir
Garanti 2 yıl
Ürün Fiyat
Piranha Oto Carplay Multimedia ₺2.199

Piranha+ PCW-7926 Basınçlı Yıkama Makinesi

Piranha+ PCW-7926 Basınçlı Yıkama Makinesi, araç, bahçe ve dış mekan temizliğinde pratik kullanım için tasarlanmış elektrik motorlu bir model. 90 bar maksimum basınç, 1200 W güç, IPX5 koruma, 5 m hortum ve 5 m güç kablosuyla; araç, motosiklet, seramik zemin, garaj ve bahçe ekipmanlarında etkili temizlik sunar.

Teknik özellik Detay
Maksimum çıkış basıncı 90 bar
Maksimum güç tüketimi 1200 W
Maksimum su tüketimi 6,5 L/dk
Şebeke gerilimi 220 V
Akım frekansı 50 Hz
Koruma sınıfı IPX5
Yüksek basınç hortumu 5 m
Güç kablosu 5 m
Garanti süresi 2 yıl
Ürün Fiyat
Piranha+ PCW-7926 Basınçlı Yıkama Makinesi ₺3.299

Kiwi Oto Araç İçi Buzdolabı

Kiwi Oto Araç İçi Buzdolabı, seyahat ve açık hava kullanımı için tasarlanmış 8 litrelik kompakt bir soğutucu. 12V araç priziyle çalışıyor; termoelektrik yapısı, entegre contalı kapağı, 2 USB çıkışı ve taşıma askısıyla yiyecekleri araçta, kamp, piknik ve uzun yolculuklarda serin tutmaya yardımcı olur.

Teknik özellik Detay
Kapasite 8 L
Çalışma gerilimi 12V DC araç prizi
Soğutma performansı Ortam sıcaklığının yaklaşık 18°C altına kadar
USB çıkışı 2 adet USB portu
Bardaklık 2 bardaklık bölüm
Ölçüler 195 x 390 x 300 mm
Kapak yapısı Entegre özel contalı kapak
İç hazne Gıda sınıfı alüminyum iç hazne
Taşıma Taşıma askısı
Ürün Fiyat
Kiwi Oto Araç İçi Buzdolabı ₺2.799,00

Piranha PP-9520 Şarjlı Polisaj Makinesi

Piranha PP-9520 Şarjlı Polisaj Makinesi, araç yüzeylerinde pasta, cila ve parlatma işlemlerini daha kontrollü yapmak için tasarlanmış kompakt bir akülü ürün. 125 mm tabanı, 8V Li-ion pili, üç kademeli devir yapısı ve farklı sünger/ped seçenekleriyle düz ve kavisli alanlarda pratik kullanım sunuyor.

Teknik özellik Detay
Kullanım alanı Araç yüzeylerinde parlatma, pasta ve cila işlemleri
Güç kaynağı Akülü
Voltaj 8V
Pil tipi Lityum Li-ion
Pil kapasitesi 4000 mAh
Devir / hız ayarı Var
Anma hızı 1300 / 2500 / 3600 tr/dk
Taban çapı 125 mm / 12,5 cm
Kutu içeriği 3 adet düz sünger, 1 adet dalgalı sünger, 2 adet suni yün ped
Garanti süresi 2 yıl
Ürün Fiyat
Piranha PP-9520 Şarjlı Polisaj Makinesi ₺1.499

