Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün Mayıs ayına özel olarak başlayan "Ubisoft" indirimleri.
Son dönemde Steam'de birçok yayıncının başlattığı indirimlerin ardından bugün de Ubisoft, 20 Mayıs tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam Ubisoft indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Assassin's Creed Mirage
|39.99$
|15.99$ (-%60)
|Assassin's Creed Origins
|47.99$
|7.19$ (-%85)
|Immortals Fenyx Rising
|31.99$
|6.39$ (-%80)
|Prince of Persia: The Forgotten Sands
|7.99$
|1.59$ (-%80)
|Assassin's Creed Rogue
|15.99$
|4.79$ (-%70)
|Far Cry 5
|47.99$
|7.19$ (-%85)
|Far Cry 4
|23.99$
|4.79$ (-%80)
|Far Cry New Dawn
|31.99$
|6.39$ (-%80)
|Far Cry Primal
|23.99$
|5.99$ (-%75)
|Uno
|7.99$
|3.19$ (-%60)
|Steep
|23.99$
|3.59$ (-%85)
|Anno 1800
|47.99$
|11.99$ (-%75)
|Watch Dogs Legion
|47.99$
|7.19$ (-%85)
Steam Ubisoft indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.