Steam'de Ubisoft İndirimleri Başladı: Assassin's Creed, Far Cry ve Daha Birçok Seride Büyük İndirimler Var!

Steam'in indirim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise yeni başlayan Ubisoft indirimleri kapsamında birçok oyun indirime girmiş durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün Mayıs ayına özel olarak başlayan "Ubisoft" indirimleri.

Son dönemde Steam'de birçok yayıncının başlattığı indirimlerin ardından bugün de Ubisoft, 20 Mayıs tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Ubisoft indirimleri başladı
Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Assassin's Creed Mirage 39.99$ 15.99$ (-%60)
Assassin's Creed Origins 47.99$ 7.19$ (-%85)
Immortals Fenyx Rising 31.99$ 6.39$ (-%80)
Prince of Persia: The Forgotten Sands 7.99$ 1.59$ (-%80)
Assassin's Creed Rogue 15.99$ 4.79$ (-%70)
Far Cry 5 47.99$ 7.19$ (-%85)
Far Cry 4 23.99$ 4.79$ (-%80)
Far Cry New Dawn 31.99$ 6.39$ (-%80)
Far Cry Primal 23.99$ 5.99$ (-%75)
Uno 7.99$ 3.19$ (-%60)
Steep 23.99$ 3.59$ (-%85)
Anno 1800 47.99$ 11.99$ (-%75)
Watch Dogs Legion 47.99$ 7.19$ (-%85)

Steam Ubisoft indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

