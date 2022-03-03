Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik olarak uygulamaya koyduğu yaptırımların kripto varlıklarla aşılmaması için önlemler aldıklarını açıkladı.

Şubat ayının son günleri, tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir gelişmeye şahit olduk. Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini kabul eden Rusya, ardından Ukrayna sınırlarında farklı bölgelerden ülkeye asker çıkartmaya başladı. Bu adım, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olarak değerlendirildi ve kısa sürede pek çok ülke ve şirket Rusya'ya yaptırım uygulama kararı aldı.

Sivil bölgelere de ağır müdahalelerde bulunan ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'i işgal için sürekli askeri müdahale yapan Rusya, bir yandan sayısız asker ve sivilin hayatını kaybetmesine neden olurken, bir yandan da Ukrayna'da yaşayan yüzbinlerce insanın mülteci olarak ülkelerini terk etmelerine sebep oldu. Tüm bu adımlar, Rusya'nın 'ekonomik bir darbe' ile karşı karşıya kalarak yaptırımlarla yüzleşmesini de beraberinde getirdi. Bu müdahalelerin 'eksiksiz uygulanması' için AB'den kritik bir adım daha geldi

Kripto varlıklarla yaptırımların aşılması engellenecek

AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanları, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik etkilerini görüşmek üzere online bir toplantıda bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AB Dönem Başkanı Fransa'nın Maliye Bakanı Bruno Le Maire, "Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkinliğini daha da artırmak ve 27 üye ülke tarafından kararlaştırılan önlemlerin herhangi bir şekilde arkasından dolaşılmasını önlemek için ek tedbirler üzerinde çalışmaya karar verdik'' ifadelerini kullandığı açıklamasında kripto varlık konusuna da değindi.

Yaptırımların kripto varlıklar aracılığıyla aşılmasısına engel olmak için tüm tedbirleri hazırladıklarını belirten Maire'de ek olarak konu hakkında konuşan AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis de, "Kripto para birimleri konusunda yeni önlemler almamız gerektiğine karar verdik'' ifadelerini kullandı. Kripto varlıklarda hacmin arttığını belirten Dombrovskis, kripto paraların özellikle incelendiğini ve gerekirse bu konuya daha da eğileceklerini ifade etti.