İş Dünyası ve Hukuk Derneği, WhatsApp'a İhtarname Gönderdi

İş Dünyası ve Hukuk Derneği, WhatsApp ve Facebook'un ABD'deki merkezlerine ihtarname gönderdi. Derneğin yasal temsilcisi olan Şengün & Partners Avukatlık Ortaklığı tarafından çekilen ihtarnamede, Gizlilik İlkeleri değişikliğinin geri çekilmesi ve açıklama yapılması talebinde bulunuldu.

Son haftaların en çok konuşulan meselelerinden bir tanesi hiç şüphesiz WhatsApp. Meselenin tüm detaylarını hepimiz biliyoruz ancak özetlemek gerekirse şirket, Gizlilik İlkeleri'nde yaptığı bir değişiklikle kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını açıkladı. Üstelik yeni koşullar için onay vermeyen kullanıcılar, 8 Şubat itibarıyla uygulamaya erişemeyecekti. Böylesi bir kararın Avrupa Birliği'nde uygulanmıyor oluşu da başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkedeki WhatsApp kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılandı. En nihayetinde de WhatsApp, Gizlilik İlkeleri değişikliğinin 15 Mayıs'a ertelendiğini açıkladı. Ancak bu karar, "İş Dünyası ve Hukuk Derneği"ni memnun etmedi.

Dernek, yasal temsilcisi olan Şengün & Partners Avukatlık Ortaklığı ile WhatsApp ve Facebook'un Amerika Birleşik Devletleri'ndeki genel merkezine bir ihtarname gönderdi. Bu ihtarnamede söz konusu değişikliğin geri çekilmesi gerektiğini talep eden dernek, konuyla ilgili endişeleri gidermek adına da bir açıklama yapılması gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Nedim Korhan Şengün, WhatsApp'ın yeni Gizlilik İlkeleri'nin kişilik haklarına aykırı oluğunu, konunun takipçisi olup, gerektiği durumda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası kurumlara başvuru yapacaklarını duyurdu.

Türkiye'de WhatsApp'a yönelik soruşturmalar da açıldı

ABD'ye gönderilen ihtarnamenin sonuçlarının ne olacağı bilinmez ancak WhatsApp, Türkiye'de de soruşturmalardan geçiyor. Bu bağlamda Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp hakkında inceleme başlattığını, söz konusu Gizlilik İlkeleri ile ilgili bilgi ve belge talebinde bulunacağını duyurdu. Buna paralel olarak Rekabet Kurulu da Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma başlattı. Kurul, verilerin paylaşılmasına dair kararın bir an önce geri çekilmesi gerektiğini açıkladı.

Aslına bakacak olursak yaşanan bu olaylar, Facebook'un kendini kurtarmaya çalışmasından başka bir şey değil. Çünkü WhatsApp, 2014 yılında Facebook tarafından satın alındığından beri veri paylaşımı yapılıyor. Facebook'un kullanıcı verilerini yıllardır nasıl kullandığı ise milyonlarca kullanıcı tarafından bilinen bir gerçek. Açılan soruşturmalar ve Zuckerberg'e yöneltilen suçlamalar, Facebook'un kendisi için bir yasal zemin oluşturmak zorunda kalmasına yol açtı ve WhatsApp'ın yeni Gizlilik İlkeleri de işte tüm bu sürecin bir sonucu. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi, sunulan sözleşmeyi kabul ettiğiniz takdirde hayatınızda pek de bir şey değişmeyecek. WhatsApp'a sadece, "Verilerimin Facebook'la paylaşılmasını onaylıyorum." demiş olacaksınız. Bugüne kadarsa verileriniz, izniniz olmadan zaten paylaşılmıştı...