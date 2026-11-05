Dev Otomotiv Üreticilerinden ABD Hükümetine Acil Çağrı: Çinli Otomobilleri Kalıcı Olarak Yasaklayın!

General Motors, Toyota ve Volkswagen gibi şirketleri temsil eden Otomotiv İnovasyon İttifakı, Çinli araçlara yönelik mevcut kısıtlamaların kalıcı bir yasaya dönüştürülmesini istiyor. İttifak, talebini ulusal güvenlik endişeleri ve Çinli üreticilerin rekabet avantajlarıyla gerekçelendiriyor.

ABD pazarında faaliyet gösteren büyük otomobil üreticileri, Çinli araçların ülkeye girişini engelleyecek düzenleme için Kongreye yeniden çağrıda bulundu. Otomotiv İnovasyon İttifakı Başkanı John Bozzella, yasa tasarısının yıl bitmeden kabul edilmesini istediklerini söyledi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Çinli araçların ABD pazarına erişimi zaten yüksek gümrük vergileri ve bağlantılı araç teknolojilerine yönelik güvenlik kısıtlamalarıyla sınırlandırılıyor. İttifakın hedefi, mevcut idari düzenlemeleri yasaya taşıyarak bu engelleri kalıcı hâle getirmek.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Avrupa’daki büyümeyi örnek gösteriyorlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bozzella’nın dikkat çektiği gelişmelerden biri, Çin’den Avrupa’ya yapılan araç ihracatındaki artış. Bozzella’ya göre Avrupa Birliği, 2026’nın ilk sekiz ayında Çin’den 1,1 milyondan fazla araç ithal etti. Bu sayı, 2025’in tamamındaki ithalatı geride bırakıyor.

Buradaki ayrım önemli: Bu rakam, Çin’den ithal edilen araçları ifade ediyor; yalnızca Çinli markaların satışlarını veya elektrikli otomobilleri değil. Dolayısıyla bunu “Avrupa’da bir milyondan fazla Çinli elektrikli otomobil satıldı” şeklinde okumamak gerekiyor.

İttifak, Avrupa’daki büyümeyi ABD için bir uyarı olarak görüyor. Bozzella, Çinli araçların hem gözetim riski taşıdığını hem de ABD’de uzun yıllardır yatırım yapan üreticileri dezavantajlı duruma düşürebileceğini savunuyor.

Gerekçe yalnızca veri güvenliği değil

Yasak çağrısında iki başlık öne çıkıyor: Araçların topladığı veriler üzerinden dile getirilen ulusal güvenlik endişeleri ve Çinli üreticilerin devlet destekleriyle haksız rekabet avantajı elde ettiği iddiası. Bozzella, Kongrenin ABD’nin üretim altyapısını koruması gerektiğini söylüyor.

Bu nedenle tartışmayı yalnızca “güvenlik” ya da yalnızca “ucuz otomobil korkusu” üzerinden yorumlamak eksik kalıyor. İttifakın açıklamaları, hem veri güvenliğini hem de mevcut üreticilerin yatırımlarını ve pazar konumunu koruma isteğini açıkça ortaya koyuyor. Ancak güvenlik gerekçesinin yalnızca bir bahane olduğunu söylemek için eldeki bilgiler yeterli değil.

Tasarı henüz yasalaşmadı

İlgili tasarı temmuz ayında Senato komitesinden geçti. Temsilciler Meclisindeki versiyonunun ise 100’den fazla ortak destekçisi bulunuyor. Otomotiv sektörü temsilcileri ve bazı Kongre çalışanları, düzenlemenin yıl sonuna kadar kabul edilmesini hedefliyor.

Tasarı için henüz kesinleşmiş bir karar mevcut değil. Kongrenin kalan çalışma takviminin dar olması, tasarının bu yasama dönemi sona ermeden onaylanıp onaylanamayacağı konusunda belirsizlik yaratıyor.