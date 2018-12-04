ABD Hava Kuvvetleri, bu yıl üçüncü kez düzenlediği 'beyaz şapkalı hacker' etkinliği ile hacklenmek istediklerini belirtiyor.

ABD Hava Kuvvetleri, daha önce iki kere düzenlenen ve ABD Hava Kuvvetleri'nin kullandığı sistemlerin hacklenmeye çalışılacağı Hack The Ariforce 3.0 etkinliği devam ediyor. USAF ve HackerOne gibi dünyaca ünlü hackerların da katıldığı yarışmada 191 ülkeden 600'e yakın hacker katılıyor.

Ünlü antivirüs üreticisi ESET ile ortak düzenlenen etkinlik, 2016'da başlatılan Hack the Pentagon projesinin bir uzatnısı. Savuma Bakanlığı tarafından Hava Kuvvetleri'nin bulut yapısına taşıdığı gizli belge ve verilerine erişim sağlanıp sağlanmadığını tespit etmek için başlatılan yarışmanın sonucu önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Toplamda 230 bin dolardan fazla ödül dağıtılacak olan yarışmanın neticesi merakla bekleniyor. Son olarak Hava Kuvvetleri CTO’su Wanda Jones-Heath, yarışmayla ilgili şunları söyledi:

“Hack the AF3.0, Hava Kuvvetleri’nin kendi ağına dair kritik riskleri tespit ederek güvenlik açıklarını önleme konusundaki kararlılığını temsil ediyor.”