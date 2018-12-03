PewDiePie hayranları, ünlü YouTuber'ı en tepede tutabilmek için akla hayale gelmeyecek işler yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde dünya çapında bir kampanya başlatarak sokaklara ilanlar asan, dünyanın masrafını yaparak billboard satın alan PewDiePie hayranlarının mücadelesi bitmek bilmiyor: Hedef, PewDiePie'ın en çok aboneli kanal olmaya devam etmesi...

Hindistanlı müzik şirketi T-Series, PewDiePie'nın abone sayısına çok ama çok yaklaştı. Ünlü sosyal medya fenomeninin hayranlarından biri bu kaçınılmaz sonu geciktirmek için oldukça enteresan bir yönteme imza attı. Yaklaşık 50.000 tane yazıcıyı hackleyen kişinin mesajı yazdırılacak ilk belgeden otomatik olarak çıktı.

İşte çıkan belgede yazanlar:

Neler Oluyor?

PewDiePie, şu an YouTube'un en çok abonesi olan kanalı. Bu aşamada yerini Bollywood şarkıları ve fragmanları yapan T-Series'e kaptırmak üzere.

Ne Yapmak Gerek?

T-Series aboneliğinden çıkın. PewDiePie'a abone olun. Bu sorun için farkındalık oluşturun #SavePewDiePie Tanıdığınız herkesi haberdar edin. Ciddiyim. 5. BROFIST!

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere muhtemelen 24 saat içerisinde T-Series, PewDiePie'ı geride bırakacak. Her ne kadar anlamsız bir mücadele olsa da PewDiePie hayranlarının çabasına şapka çıkarmamak elde değil.