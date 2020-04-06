Yeni tür koronavirüse sahip olan hayvanat bahçesi bekçisi, pandemi hâline gelen virüsü bir kaplana bulaştırdı. COVID-19 semptomları gösteren kaplan, tedavi altına alındı.

2019'un sonlarına doğru Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa bir sürede dünyamızın geneline hızla yayılarak ölümlere sebebiyet veren yeni tür koronavirüs pandemisi (COVID-19) sebebiyle hayat durma noktasına gelmiş durumda.

Vatandaşlarını koronavirüs salgınından korumak ve aynı zamanda koronavirüsün yayılmasını azaltmak isteyen otoriteler, sokağa çıkma konusunda kısıtlamalara gidiyor. COVID-19 yayılmaya devam ediyorken hayvanat bahçeleri ise kapılarını ziyaretçilere uzun süre önce kapatmıştı.

ABD'deki kaplanın koronavirüs testi pozitif çıktı

New York, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve ABD'nin en büyük hayvanat bahçelerinden birisi olan Bronx Hayvanat Bahçesi, 650 türün üzerinde hayvan barındırmasıyla vahşi yaşamı şehrin içerisinde deneyimleme fırsatı sunuyor.

Bronx Hayvanat Bahçesi'nden bugün yapılan açıklama ise ne yazık ki bir hayvanın COVID-19'a yakalanmasını içeriyor. Açıklamaya göre 4 yaşındaki dişi Malaya kaplanının koronavirüs sonuçları, Iowa Ulusal Veteriner Hizmetleri Laboratuvarı tarafından pozitif olarak sonuçlandırıldı.

Pozitif koronavirüs tanısına sahip Malaya kaplanı Nadia'nın ve kız kardeşi Azul ile beraber iki Amur kaplanı ve üç Afrika aslanının kuru bir öksürük geliştirdiği belirtiliyor. Bu kedigillerin ise koronavirüsü bir hayvanat bahçesi bekçisinden kapmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Bronx Hayvanat Bahçesi, açıklamasında "Nadia'yı (koronavirüs testi pozitif çıkan Malaya kaplanı) çok dikkatli bir şekilde test ettik. COVID-19 hakkında edindiğimiz her türlü bilgi, yeni tür koronavirüsü anlama konusunda katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Hayvanlardaki etkisi bilinmiyor

Açıklamanın devamında yeni tür koronavirüsün (bir virüs olması sebebiyle) türden türe tepkide farklılık gösterebileceğine işaret edilerek kaplan ve aslan gibi kedigillerde nasıl bir gelişme göstereceğine dair bilgilerinin olmadığına dikkat çekilirken tüm hayvanların yakından takip edileceği belirtiliyor.

Hayvanat bahçesinde bulunan diğer dört kaplan, kar leoparı, çita, bulutlu leopar, Amur leoparı, puma ve yabani kedide COVID-19 semptomlarının bulunmaması ise gönüllere su serpiyor. Açıklama notlarına ise ABD'de herhangi bir kişiye evcil hayvanlar, köpekler, kediler dâhil olmak üzere hayvanlar tarafından COVID-19 bulaştığına dair bir kanıt olmadığı düşülüyor.