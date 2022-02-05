ABD yetkilileri, Pekin Kış Olimpiyatları'nda Çin'in dijital yuanının kullanılmasına dair endişelerini diler getirdi. Yetkililer, Çin hükümetinin dijital yuan sayesinde sporcuları takip edebileceğini kaydetti.

Çin'de gerçekleşen Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nın açılış töreninin tamamlanmasının ardından ABD Kongre üyelerinden olimpiyattaki etkinliklerde dijital yuan kullanımına dair uyarılar geldi.

Reuters’ın bildirdiği üzere Pennsylvania Senatörü Pat Toomey, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Hazine Bakanı Janet Yellen’a gönderdiği bir mektup ile dijital yuanın kullanımının neden olabileceği potansiyel tehlikelere dikkat çekti. Gönderdiği mektupta Toomey, Çin hükümetinin, olimpiyat oyunlarını merkezi bankası dijital para birimi olan CBDC’nin daha geniş kitlelerce benimsenmesi için kullanabileceği konusundaki endişelerini dile getirdi.

Dijital yuanın sınır ötesi ödemelerde bir standart haline gelmesi, ABD için bir tehdit olabilir

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, geniş bir uluslararası ziyaretçi grubu arasında Çin'in CBDC'si için ilk büyük test alanı olma özelliğini taşıyor. Neredeyse iki yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana, dijital yuan kullanan işlemler toplam 13 milyar doları aşmış, yaklaşık olarak 10 milyon tüccar ise Kasım 2021'e kadar CBDC için dijital cüzdanları etkinleştirmiş durumda.

Olimpiyatlarda bir araya gelen uluslararası kalabalığın dijital yuan kullanmasının ve dijital yuanın yayılmasının sınır ötesi ödemelerde bir standart oluşmasına neden olabileceğini belirten Toomey, bu durumun potansiyel olarak ABD çıkarları için bir tehdit oluşturabileceğini kaydetti. Bunun üzerine ABD’nin Devlet ve Hazine Departmanları’ndan, Çin’in dijital yuanını kullanan yabancı ziyaretçi sayısı hakkında rapor vermeleri talep edildi.

Konuya dair konuşan Toomey, “Küresel dijital ekonomide lider olarak kalmanın ve dijital para birimleri gibi yeni inovasyonları desteklemenin önemi, Çin dahil diğer ülkelerle önemli bir stratejik rekabet alanıdır” şeklinde kaydetti. Öte yandan Minnesota Temsilcisi Tom Emmer da Toomey gibi sporculara Çin'deyken dijital yuan kullanmamaları adına uyarıda bulundu. Daha önce Fed'in CBDC ihraç etme kabiliyetini sınırlamak için yasa teklifinde bulunan Emmer, Çin'in "dijital otoriterlik" altında yaşadığını ifade etmişti.

Bundan da öncesinde, temmuz ayında, üç senatörden oluşan bir grup; ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi'ne, Çin Komünist Partisinin CBDC'yi konuk sporcuları hem oyunlarda hem de ABD'ye döndüklerinde takip etmek için kullanabileceğini iddia eden bir mektup göndermişti. Hatta ABD’li sporcuların kendi telefonlarını ‘kötü amaçlı yazılım’ bulaşma ihtimaline karşı evde bırakması gerektiği uyarısında bulnan komite, sporcuların Çin'deyken yalnızca tek kullanımlık telefon kullanmalarını tavsiye etmişti.