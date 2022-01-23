Amerika Birleşik Devletleri Olimpik ve Paralimpik Komitesi, 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarında yer alacak atletlerinin kişisel telefonlarını bırakmalarını ve Çin’e gittiklerinde kullan-at telefonlar kullanmalarını söyledi.

ABD, gizlilik işlerini bir sonraki boyuta taşıdı. Öyle bir boyut ki olimpiyatlarda yarışacak olan atletlerinden kişisel telefonlarını kullanmamalarını istedi. ‘Ne alaka?’ diyebilirsiniz ancak okuyunca biraz da olsa anlam vermek mümkün.

ABD Olimpik ve Paralimpik komitesi, 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarında yarışacak olan atletlerinin kişisel telefonlarını kullanmamasını söyledi. Bunun yerine atletlere Çin’e gittiklerinde oradan kullan-at telefon kullanmaları tembih edildi. Sebebi ise manidar.

“Her cihaz, iletişim, işlem ve çevrimiçi aktiviteleri monitörize edilebilir”

Komitenin atletlere uyarı yapmasının komite bülteninde şöyle açıklanıyor: “Her cihaz, iletişim, işlem ve çevrimiçi aktivitelerinizi monitörize edilebilir. Hatta cihaz veya cihazlarınıza kötü amaçlı yazılım bulaştırılabilir ve bu da gelecekte negatif etki edebilir”. Atletlerini Pekin Kış Olimpiyatlarında kullan-at telefon kullanmaları için uyaran tek ülke ABD de değil. Habere göre Kanada ve Hollanda da atletlerine aynı şeyi tembih etmiş.

Aslına bakarsanız Komitenin endişesi yersiz değil. 2019 yılında Çin, turistlerin telefonlarına izinsiz olarak gizlice casus yazılım yüklerken yakalandı. Çin'in kuzeybatısında özerk bir eyalet olan Xinjiang’dan giren turistler ülkelerine döndüklerinde telefonlarında bir gariplik fark ettiler ve casus yazılımla karşı karşıya olduklarını öğrendiler.

Yoğun gözetim altında tutulan Xinjiang bölgesi, Çin’in hapis ve işkenceye maruz bıraktığı Müslüman azınlık Uygurların çoğunlukta yer aldığı bir bölge. Buna ek olarak Citizen Lab araştırma ekibi, Çin’in tüm katılımcıların yüklemesi gereken My2022 Olympic uygulamasının gizlilik ihlallerine, monitörizeye ve bilgisayar korsanlığına yol açabilecek güvenlik açıklarıyla dolu olduğunu da tespit etti.