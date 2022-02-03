FBI direktörü Christopher Wray Çin'den yapılan siber saldırılarla ilgili konuştu. Wray, yapılan saldırılarla birçok alanda önemli bilgilerin çalındığını ve büyük hasarlara neden olunduğunu söyledi.

Siber saldırılar günümüzde sadece kişisel kullanım yapan bizlerin değil ülkelerin de en büyük tehditlerinden biri olmaya devam ediyor. Telefonumuzdaki, bilgisayarlarımızdaki bilgilerimize erişildiğine düşünmek bizler için bile oldukça rahatsız edici. Ülkelere yapılan siber saldırıların sonuçları ve boyutları ise çok daha büyük.

Ülkemiz de her geçen yıl daha fazla siber saldırı ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz yıl açıklanan veriler de durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. En çok siber saldırıya uğrayan ülkelerden bazıları ise ABD, Çin, Hollanda ve Rusya. FBI’a göre ise ABD’ye yapılan siber saldırıların büyük bir çoğunluğu Çin tarafından gerçekleştiriliyor. Hatta öyle ki, gelen açıklamalara göre Çin tarafndan ABD'ye yönelik yapılan siber saldırılar, diğer tüm ülkelerin yaptığı saldırıların toplamından çok.

Çin'den yapılan saldırılar büyük hasarlara neden oldu

Federal Soruşturma Bürosu Başkanı Christopher Wray, FBI’ın Çin üzerinden yapılan 2.000’den fazla siber saldırı soruşturması yürttüğünü açıkladı. Çin’in şaşırtıcı hacimlerde bilgiler çaldığını ve büyük hasarlara neden olduğunu belirten Wray, her 12 saatte bir yeni bir vakayla karşılaştıklarını söyledi. Çin’li bilgisayar korsanlarının ABD endüstrisine verebileceği yıkıcı zarara örnek olarak Microsoft Exchange’in hacklenmesini gösteren Wray, bu olaydan 10.000 Amerikan şirketinin ağlarının etkilendiğini belirtti.

2015 yılında o zamanın Devlet Başkanı Obama ve Çin Devlet Başkanı Xİ Jinping ülkeler arasında hiçbir saldırı yapılmayacağı veya yapılan saldırıların bilerek desteklenmeyeceğine dair bir siber güvenlik anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma imzalandıktan bir ay sonradan itibaren Çin’in anlaşmayı görmezden geldiğine dair haberler aldıklarını söyleyen Wray, Çin’den gelen saldırıların sözleşmeden bu yana sürekli olarak arttığını belirtti.