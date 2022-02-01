FBI’dan 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Öncesinde Uyarı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bugün 4 Şubat'ta Pekin'de başlayacak 2022 Kış Olimpiyatları öncesinde önemli bir uyarıda bulundu. Büro, olimpiyatlara katılacak sporcuları ve katılımcıları kişisel telefonlarını beraberlerinde getirmemeleri konusunda uyardı.

Son olarak 2018 yılında Güney Kore’nin Gangwon şehrinde düzenlenen Kış Olimpiyatları, bu yıl yeniden geri döndü. Dört yılda bir düzenlenen olimpiyatların 2022 ayağı, Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirilecek. 4 Şubat’ta başlayacak ve 20 Şubat’ta sona erecek 2022 Kış Olimpiyatları’nın hazırlıkları devam ederken bugün, Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) önemli bir uyarı geldi.

FBI, 2022 Kış Olimpiyatları sırasında devasa siber saldırıların olabileceği yönünde korkutan bir uyarıda bulundu. Büro, bu uyarıyla birlikte sporcuları ve diğer katılımcıları kişisel telefonlarını bırakmalarını, bunun yerine geçici süreyle kullanabilecekleri telefonlarla etkinliğe katılmalarını önerdi. Bunun nedeniyse gerçekleşebilecek siber saldırılarla verilerin ele geçirilmesi gibi potansiyel risklerdi. FBI’ın konu hakkındaki açıklaması şu şekildeydi:

"Geçici telefon kullanın"

“FBI, tüm sporcuları kişisel cep telefonlarını evde tutmaya ve Oyunlar sırasında geçici bir telefon kullanmaya çağırıyor. Bazı Batılı ülkelerdeki Ulusal Olimpiyat Komiteleri de, Oyunlarda siber güvenlik endişeleri nedeniyle sporcularına kişisel cihazlarını evde bırakmalarını veya geçici telefon kullanmalarını tavsiye ediyor.”

FBI’ın Kış Olimpiyatları’ndaki siber güvenlik tehdidiyle ilgili uyarı yapması aslında oldukça normal. Zira 2020 Tokyo Olimpiyatları sırasında olimpiyatlar resmi servis sağlayıcısı NTT Corporations, etkinlik boyunca toplam 450 milyondan fazla siber saldırıya uğradığını açıkladı. Fakat bu saldırıların hiçbiri güvenlik önlemleri sayesinde başarılı olamadı. Saldırılarda kullanılan en popüler yöntemlerse kötü amaçlı yazılım, e-posta dolandırıcılığı, oltalama ve sahte internet siteleri ve yayın platformlarıydı.