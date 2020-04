ABD’de Kovid-19 Tedavisi Gören Hastalarda Böbrek Yetmezliği

The New York Times tarafından yayınlanan bir haberde koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği görülmeye başlandığı aktarıldı. Habere göre bunun sonucunda diyaliz makinelerine olan ihtiyaç da ciddi oranda arttı.

Aralık ayından bu yana dünya genelinde yayılmaya devam eden koronavirüs, bugüne kadar teyit edilen verilere göre 2 milyon 300 bin kişiye bulaştı ve 161 bin insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Virüs yayılmaya devam ederken bilim insanları ve sağlık çalışanları, her geçen gün virüs hakkında yeni bilgiler edinmeye devam ediyorlar.

The New York Times gazetesinin yaptığı bir haberse virüs tedavisinin beklenmedik bir etkisini ortaya koydu. Habere göre yoğun bakım ünitelerinde koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliğinde de beklenmedik bir artış kaydedildi. Bu artış sonucunda ABD’de suni solunum cihazlarının yanı sıra böbrek yetmezliği için gerekli diyaliz makinelerine olan ihtiyaç da ciddi oranda arttı.

Virüsün böbrekleri hedef aldığına dair henüz net bir bilgi yok:

The New York Times gazetesinin haberinde doktorların COVID-19 hastalarının çoğunda böbrek yetmezliğiyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulundukları belirtildi. Haberde, sınırlı sayıdaki diyaliz makinelerinin hangi hasta için kullanılması konusunda ‘ölüm kalım hesabı’ yapmak zorunda kalındığından bahsedildi.

Bugüne kadar koronavirüsün etkileri hakkında birçok bilgi edinmiş olsak da bu bilgilerin bir kısmı yanlış çıkabiliyor. Hastaların böbrek yetmezliğiyle karşı karşıya kaldıkları bilgisiyse şu an için teyide muhtaç. The New York Times, haberinde virüsün böbrekleri hedef alıp almadığına dair net bir bilginin bulunmadığını, böbrek hasarının kalıcı olup olmadığının da bilinmediğini söyledi.

The New York Times’ın haberinde Yale Üniversitesi Nefroloji Uzmanı Doktor Alan Kliger’ın görüşleri aktarıldı. Alan Kliger, nefroloji uzmanlarının yoğun bakım ünitelerindeki COVID-19 hastalarının %20 ila %40’ında böbrek yetmezliğine rastlandığı tahmininde bulunduklarını ifade etti. Bununla birlikte hastanelerdeki diyaliz makinesi kaynaklarının hızla tükendiğini de açıklamalarına ekledi.

The New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi’nde görev yapan Doktor David Charytan da konu hakkında bir açıklamada bulundu. David Charytan, ‘Herkes bunun bir solunum yolu hastalığı olduğunu düşündü. Böbrek yetmezliği kimsenin dikkatini çekmedi.’ şeklinde bir açıklama yaptı.