Ünlü ABD'li rapçi 2 Milly, dans hareketini izinsiz kullandığı için Epic Games'e dava açmaya hazırlanıyor.

Rapçi 2 Milly, Fortnite'da izinsiz bir şekilde kullanılan 'Milly Rock' dansı için Epic Games'e dava açıyor. Ünlü rapçi, davayı 'Pierce Bainbridge Beck Price & Hecht LLP'nin yasal hizmetlerine dayandırarak açacağını belirtti.

'Milly Rock' isimli dans, Fortnite'ta 'Swipe It' olarak geçiyor ve oyuncular tarafından satın alınabilen ve kullanılabilen danslar arasında en popüler olanlarından biri. Milly: "Epic Games tarafından asla ve asla telif haklarımı almadım. Dansımı oyunda kullanmak için benden izin dahi istemediler." dedi.

İşte davaya konu olan o iki dans:

Bununla birlikte iddialarda bulunan 2 Milly, dansının Fortnite'a eklenmesinden dolayı yeterli miktarda tazminat almayı bekliyor. 2 hafta önce konu yine gündemdeydi ve konuyla ilgili birkaç açıklama daha geldi:

"Bu durumu başkalarına anlattığımda şöyle tepki veriyorlar: 'Dostum senin dansını oyunda gördük!' ancak olan olay pek de bu değil. Benim hareketimi parayla satıyorlar. Ancak emin olun bu durum çok uzun sürmeyecek."

Elbette burada ciddi bir dava süreci bizleri bekliyor. Nitekim bir dans hareketinin telif hakkının olup olamayacağı farklı bir hukuksal süreci beraberinde getirecek. Bakalım bu hukuk savaşından Fortnite cephesi mi yoksa 2 Milly mi galip çıkacak.