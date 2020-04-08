ABD Polisi, Sokağa Çıkma Yasağını 'Purge Sireni' ile Duyurdu

ABD'de Crowley polisi, sokağa çıkma yasağını duyurmak için korku filmi serisi 'The Purge' ile özdeşleşen sireni kullandı. Şehrin emniyet müdürü, yapılan hatanın ardından özür diledi.

ABD'nin Louisana eyaletindeki Crowley şehrinde polis, sokağa çıkma yasağını korku filmi serisi "The Purge"de kullanılan bir sirenle duyurmasının ardından özür dilemek zorunda kaldı. Şehirde koronavirüsün yayılmasını durdurmak için saat 21.00'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Crowley polisi, insanları sokağa çıkma yasağı konusunda uyarmak için siren çalarak sokakları dolaştı. Ancak insanlar, polisin kullandığı ürkütücü sireni farklı bir yerden tanıdı. Şehrin emniyet müdürü Jimmy Broussard, sirenin The Purge filmlerinden geldiğini bilmediğini belirterek özür diledi ve gelecekte herhangi bir siren kullanmayı düşünmediğini açıkladı.

Korku serisinde sirenle birlikte tüm suçlar yasal hale geliyor

Arcadia Parish kasabasının şerifi K.P. Gibson da yaptığı açıklamada, "Dün gece Crowley Emniyet Müdürlüğü tarafından sokağa çıkma yasağını duyurmak için 'Purge Sireni' kullanıldı. Kurumumuzun bu sürece dahil olduğu inancı ile çok sayıda şikayet aldık. Purge Sireni'nin kullanımıyla ilgimiz yok ve sokağa çıkma yasağı için hiçbir siren kullanmayacağız." ifadelerine yer verdi.

The Purge filmleri, ABD'de 12 saatlik periyotlar boyunca tüm suçların yasal hale getirilmesini konu alıyor. Siren de bu sürecin başladığını belirtmek için kullanılıyordu.

Crowley polisinin kulllandığı 'The Purge' sireni: