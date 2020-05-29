ABD Teksas Senatörü Ted Cruz; sosyal medya devi Twitter'ın, ABD hükûmetinin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturulmasını talep etti. Twitter'ın bu konuda 'açık ve istekli' olduğunu öne süren Senatör Cruz, bakanlıkları göreve çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump ile sosyal medya platformu Twitter arasındaki gerginlik devam ederken olaya yeni bir isim daha katıldı. Bu kez Cumhuriyetçi Parti’nin Teksas Senatörü Ted Cruz, Twitter’ı İran Dini Lideri Ali Khamenei ve İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif'in hesaplarını kapatmadığı gerekçesiyle hedef gösterdi.

Hatırlayacağınız gibi Başkan Trump, geçtiğimiz günlerde Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etmiş, Twitter’daki ‘Bilgiyi Doğrula’ özelliğininse siyasi aktivizme yol açtığını söylemişti.

Teksas Senatörü Ted Cruz, Twitter’ın İran’a uygulanan yaptırımları ihlal ettiğini iddia ediyor:

Trump ve Twitter arasındaki sular henüz durulmamışken platformun İran’ın önemli isimlerinin hesaplarını kapatmayarak ABD yasalarını ihlal ettiğini öne süren Senatör Cruz, şirkete federal çapta bir soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi. Bu konuda Birleşik Devletler Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nı göreve çağıran Cruz, geçtiğimiz günlerde ABD hükûmetine yazdığı mektupta Twitter’ın ABD yaptırımlarını delmek konusunda 'açık ve istekli' olduğunu iddia etmiş, Twitter’ın argümanlarınıysa ‘savunulamaz’ olarak nitelendirmişti.

Başkan Donald Trump, Haziran 2019’da ABD’deki tüm işletmelerin herhangi bir İran devlet görevlisine mal ve hizmet sunmasını ‘engelleyen’ bir emri imzalamış ve Twitter’ın ihlal ettiği söylenen İran yaptırımları geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmişti. New York Times’a göre İranlı liderler üzerindeki baskıyı artırmak ve ülke ekonomisine zarar vermek için ilave yaptırımların eklenmesi de düşünülmüştü.

Bugün yaşanan bir gelişmede Twitter, Trump’ın attığı bir tweet’e 'şiddeti yücelttiği' gerekçesiyle kısıtlama getirmiş ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için hemen yukarıdaki haberimize göz atabilir, Twitter ile ABD hükûmeti arasındaki gerginliğin artması hâlinde yaşanan gelişmelerden haberdar olmak için biz takipte kalabilirsiniz.