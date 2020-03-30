ABD'li Avukatlardan Çin'e Koronavirüs İçin Tazminat Davası

Bugüne kadar 700 binden fazla insana bulaşan yeni tip koronavirüsün aslında biyolojik bir silah olduğu, salgına dair üretilen komplo teorilerinin başında geliyor. Aslı astarı olmayan bu teoriyi dayanak olarak kullanan bir grup ABD’li avukat, COVID-19’un ilk ortaya çıktığı yer olan Çin’e dava tazminat davası açtı.

Dünyanın dört yanındaki ülkelerin yeni tip koronavirüs salgını ile savaşını sürdürdüğü bugünlerde bir grup ABD’li avukat, COVID-19 vakalarının ilk tespit edildiği ülke olarak bilinen Çin’e tazminat davası açtı.

Eski ABD Adalet Bakanlığı savcısı Larry Klayman ve kar amacı gütmeyen lobicilik organizasyonu Freedom Watch tarafından Çin hükümeti, Çin ordusu, Wuhan Viroloji Enstitüsü ile enstitü direktörü Shi Zhengli ve Çin ordusu Tümgenerali Chen Wei'ne açılan davada, 20 trilyon dolar değerinde tazminat talep ediliyor.

Virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde üretildiğini ve buradan dünyaya yayıldığını iddia eden avukatlar, Çinli yetkilileri terörizme maddi destek sağlama, ABD vatandaşlarının zarar görmesine ve ölümüne yol açmak için komplo kurma ve biyolojik saldırı ile suçluyorlar.

Tüm bu suçlamalara ek olarak, Cumhuriyetçi Parti üyesi aktivist avukat Klayman ve beraberindeki meslektaşları, COVID-19 hastalığı hakkında dünyayı uyaran Çinli doktorların susturduğunu da iddia ediyor. Geçtiğimiz şubat ayında, Wuhan Merkez Hastanesi'nde çalışan bir doktorun, salgının erken zamanlarında virüs ile ilgili uyarı yaptığı için polisler tarafından susturulmak istendiği ortaya çıkmıştı.

İlk vakalar tespit edildikten dört hafta sonra Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) bilgilendiren Pekin hükümeti, salgını örtbas etme çabalarının ayyuka çıkmasının ardından söz konusu doktordan ve ailesinden özür dilemişti. Bu arada, Li Wenliang ismindeki doktorun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini de belirtmiş olalım.

İlk kez geçtiğimiz aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 pandemisi, bugüne kadar enfekte olduğu 734.063 kişiden 34.822’sinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Dünya genelinde tedavi edilen vakaların sayısı ise 151.789.