Acer Predator Helios 300 Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikler

Acer, oyuncular için tasarladığı yeni dizüstü bilgisayarı Predator Helios 300'ü duyurdu. Üst düzey özelliklerle gelen dizüstü bilgisayarın en dikkat çeken özelliği ise 360 Hz ekran tazeleme oranına sahip olması. Acer Predator Helios 300'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Tayvanlı teknoloji devi Acer, düzenlediği bir etkinlikte yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı Helios 300'ü tanıttı. Şirketin oyunculara odaklanan Predator markasının en yeni üyesi olarak karşımıza çıkan dizüstü bilgisayar, etkileyici özellikleriyle pazarda etkileyici bir yere sahip olacak gibi görünüyor. Peki Acer Predator Helios 300, tüketiciye neler sunuyor?

15,6 inç full HD IPS ekranla gelen Acer Predator Helios 300'ün en dikkat çekici özelliği, bu ekranın 360 Hz tazeleme oranı sunuyor oluşu. 300 nit parlaklık değerine ek olarak sRGB renk uzayının yüzde 100'ünü kapsayan dizüstü bilgisayar, oyuncular için oldukça yeterli bir deneyim sunacak gibi görünüyor. 4 bölgeden RGB aydınlatmalı klavye ile gelen Acer Predator Helios 300, 720p web kameraya da sahip.

Karşınızda Acer'ın yeni canavarı Helios 300

Acer Predator Helios 300, gücünü Intel Core i9-11900H işlemciden alıyor. 8 çekirdekli bu işlemci, 4.9 Ghz'de çalışabiliyor. 32 GB'ye kadar DDR4 RAM ile sunulan dizüstü bilgisayarın depolama alanı ise 1 TB'ye kadar (PCIe Gen4 NVMe SSD) yükseltilebiliyor. GPU olaraksa NVIDIA GeForce RTX 3060 ile karşılaşıyoruz. Acer, bu yüksek gücün performanstan ödün vermemesi için 5. nesil AeroBlade 3D isimli fan teknolojisinden faydalanıyor.

Acer'ın yeni oyuncu dizüstü bilgisayarının bağlantı özelliklerine baktığımızda; Bluetooth 5.1, HDMI, USB Type-C Thunderbolt 4, SB 3.2 Gen 1 ve USB 3.2 Gen 2 seçeneklerini görüyoruz. Acer Predator Helios 300'de yer alan kablosuz internet teknolojisi ise Intel Killer Wi-Fi 6 AX 1650.

Acer Predator Helios 300, 1.930 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Ürünün Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.