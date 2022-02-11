Alienware, x14 olarak isimlendirdiği oyuncu dizüstü bilgisayarını duyurdu. 1,45 cm kalınlık değerine sahip olan dizüstü bilgisayar, bu özelliği ile de tarihe geçmiş oldu. Peki dünyanın en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı, oyun tutkunlarına neler sunuyor?

ABD merkezli teknoloji şirketi Dell bünyesinde çalışmalarını sürdüren Alienware, düzenlediği bir etkinlikte yepyeni oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıttı. x14 isimli bu dizüstü bilgisayar, performansıyla da tasarımıyla da çok konuşulacak gibi görünüyor. Çünkü bu dizüstü bilgisayarda hem üst düzey özelliklere yer veriliyor hem de Alienware x14, dünyanın en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı olarak tarihe geçmiş durumda.

Alienware'in yeni dizüstü bilgisayar, 14 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. FHD çözünürlük sunan bu ekran, 144 Hz tazeleme oranı vadediyor. NVIDIA G-SYNC ve Advanced Optimus teknolojilerini bünyesinde barındıran dizüstü bilgisayarın menteşeleri ise kalınlığı minimalize edecek şekilde tasarlanmış. Yapılan çalışmaların doğru olduğunu söyleyebiliriz çünkü Alienware x14, yalnızca 1,45 cm kalınlığa sahip. Bu değer, bir oyuncu dizüstü bilgisayar için gerçekten de dudak uçuklatıcı.

Karşınızda dünyanın en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı Alienware x14

Alienware x14, Intel'in 12. nesil i7-12700H işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, turbo moda geçtiğinde 4,7 GHz'de çalışıyor. İşlemciye eşlik eden 16 GB RAM ile 512 GB SSD, oyuncuları mest edecek gibi görünüyor. GPU konusunda ise NVIDIA GeForce RTX 3060 ile karşılaşıyoruz. Peki bu denli güçlü bir bilgisayar, nasıl soğutulacak? Dell'in geçtiğimiz yıllarda duyurduğu Alienware Element 31 teknolojisiyle birleştirilen özel soğutmalı GPU, bilgisayarın performanstan ödün vermemesini sağlıyor.

Dünyanın en ince dizüstü bilgisayar; 1 adet USB 3.2 Gen 1, 1 adet USB 3.2 Gen 2 Type-C (Display Port olarak da kullanılıyor), 1 adet Thunderbolt 4, 1 adet kulaklık girişi ve 1 adet de HDMI 2.1 portu içeriyor. Yani şirket, ince tasarıma rağmen elinden geleni yapmış gibi görünüyor. Ayrıca Windows 11 işletim sistemi, Wi-Fi 6E, 720p kamera gibi özellikler de Alienware x14'ün özellikleri arasında yer alıyor.

Alienware, yeni oyuncu dizüstü bilgisayarının fiyatının 1.649 dolar olduğunu duyurdu. Modelin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.