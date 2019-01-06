Acer Swift 7'nin Yenilenmiş Versiyonu İnceliğiyle Görenleri Hayran Bırakıyor

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Acer, gerçeğinden bile daha ince ve hafif olan Swift 7'yi tanıttı.

Acer, ince ve hafif olmasıyla oldukça taşınabilir olan Swift 7 dizüstü bilgisayarı geçen yılki CES 2018 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtmıştı. Bugün başlayan ve 3 gün boyunca devam edecek olan CES 2019 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda ise Acer, Swift 7'nin yenilenmiş modeliyle katılımcıları âdeta büyüledi.
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Intel'in 8. nesil i7 8500Y işlemcisini içeren yenilenmiş Swift 7, eski versiyonuna göre daha ince ve daha hafif olmasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. 8GB RAM'e ve 256GB SSD depolamaya sahip olan Swift 7, 1 cm'den de az bir kalınlıkta. Acer'ın yenilenmiş Swift 7'si 1920x1080 çözünürlüğünde 14 inçlik ekrana, klavyeden ortaya çıkan bir kameraya ve sadece 9.95mm kalınlığa sahip.
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İnceliği sebebiyle Swift 7, üzerinde fazla bir girişe sahip değil. Dizüstü bilgisayarın sağ tarafında 2 adet USB-C Thunderbolt 3 yer alırken, sol tarafında ise bir adet kulaklık/mikrofon jakı/girişi bulunuyor. Acer'ın inceliğiyle gözleri büyüleyen bilgisayarı yeni Swift 7'nin fiyatı ise 1.699$.

Kaynak : https://www.engadget.com/2019/01/06/acer-swift-7-ces-2019-thinner-and-lighter/
Etiketler: acer, ces 2019, Swift 7
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