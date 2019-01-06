HP ve Acer, AMD İşlemcili İlk Chromebook'ları Tanıttı

HP'nin Chromebook 14'ü ve Acer'ın Chromebook 315'i, AMD kullanan ilk Google laptopu oldu.

Google'ın düşük donanım özelliklerine sahip olan Chromebook'ları dünya geneline yayıldı. Bugün başlayan ve 3 gün sürecek olan CES 2019 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda HP'nin tanıttığı Chromebook 14 ve Acer'ın tanıttığı Chromebook 315, AMD donanıma sahip ilk Google dizüstü bilgisayarı olma özelliğini de taşıyor.

HP Chromebook 14'ün özellikleri:

CPU: çift çekirdekli AMD A4-9120 APU

çift çekirdekli AMD A4-9120 APU RAM: 4GB DDR4-1866 SDRAM

4GB DDR4-1866 SDRAM Grafik İşlemcisi: AMD Radeon R4 Graphics

AMD Radeon R4 Graphics Depolama: 32GB eMMC

32GB eMMC Bağlantılar: İki adet USB-C 3.1 Gen-1 (5 Gbps), iki adet USB-A 2.0, kulaklık/mikrofon jakı, microSD kart yuvası

Kablosuz İletişim: Qualcomm Atheros QCA6174A-5 802.11a / b / g / ac (2x2) Wi-Fi kartı ve Bluetooth 4.2 birleşik (MU-MIMO desteği)

Qualcomm Atheros QCA6174A-5 802.11a / b / g / ac (2x2) Wi-Fi kartı ve Bluetooth 4.2 birleşik (MU-MIMO desteği) Boyut: 13.27 x 8.92 x 0.72 inç

13.27 x 8.92 x 0.72 inç Ağırlık: 1.54 kg

1.54 kg Pil Ömrü: Günlük kullanımda 9 saat 15 dakikaya kadar dayandı. (Ekran parlaklığı 150 nite ayarlanmıştır.)

Günlük kullanımda 9 saat 15 dakikaya kadar dayandı. (Ekran parlaklığı 150 nite ayarlanmıştır.) Fiyat: 2.200 TL civarı olması bekleniyor.

Acer Chromebook 315'in özellikleri:

CPU: AMD A6-9220C veya AMD A4-9120C

AMD A6-9220C veya AMD A4-9120C RAM: 4 veya 8 GB DDR4 SDRAM

4 veya 8 GB DDR4 SDRAM Grafik İşlemcisi: TBD Radeon Graphics

TBD Radeon Graphics Depolama: 32 veya 64 GB eMMC,

32 veya 64 GB eMMC, Kamera: 178 derecelik 720p HD camera

178 derecelik 720p HD camera Bağlantılar: İki adet USB-C 3.0, 3,5 mm ses jakı, kulaklık/mikrofon jakı, microSD kart yuvası

Kablosuz İletişim: 802.11ac (2X2) Wi-Fi ve Bluetooth 4.2

802.11ac (2X2) Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 Boyut: 14.98 x 10.09 x 0.79 inç (19.95mm/1.995cm kalınlığında)

14.98 x 10.09 x 0.79 inç (19.95mm/1.995cm kalınlığında) Ağırlık: 1.71 kg

1.71 kg Pil Ömrü: Günlük kullanımda 10 saate kadar dayandı.

Günlük kullanımda 10 saate kadar dayandı. Fiyat: 2.500 TL civarı olması bekleniyor.

CES 2019 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda şimdiye kadar tanıtılan ve daha önce Intel-Nvidia kombinasyonunu kullanan bilgisayarların AMD'ye geçiş yaptığını görüyoruz. AMD'nin şu an fiyat-performans bakımından Intel ve Nvidia'ya göre daha uygun olması, bilgisayar üreticilerini bu yola itmiş gibi gözüküyor. Kullanıcılardan gelecek geri bildirimin nasıl olacağını merak ediyoruz.