Activision: 2019'da Blizzard'dan Büyük Oyun Beklemeyin

2018'in son aylarında gerçekleştirdiği BlizzCon etkinliği ile büyük tepki toplayan Activision Blizzard, 2019'u pas geçiyor.

Dilerseniz içeriğimize geçmeden geçtiğimiz yılın sonlarında olan biteni kısaca özetleyelim: Blizzcon etkinliğinde yeni bir Diablo oyunu duyurulacağı ortaya çıktığında, serinin hayranları heyecandan tırnaklarını yemeye başlamıştı. Buna karşın, Diablo'ya dair duyurulan tek şey bir mobil oyun olunca oyuncular haklı olarak epey tepki göstermişti.

Oyunun sinematik fragmanı adeta dislike 'manyağı' olmuş ve tam 730 bin kişi tarafından beğenilmemişti. Dilerseniz o fragmana buraya tıklayarak göz atabilir, 'dislike' deryasına dahil olabilirsiniz.

Gelelim son haberlere... Activision, geçtiğimiz yılın finansal raporları ve 2019 hakkında önemli açıklamalara imza attı ve içinde bulunduğumuz yılda, Blizzard'dan bir şey beklemememizi önerdi.

İşte Activision cephesinden gelen açıklama:

"Blizzard'dan bu yıl daha düşük bir finansal performans bekliyoruz. 2018'in gelirleri, World of Warcraft: Battle for Azeroth ile sağlanmıştı ancak bu yıl herhangi bir ana oyun çıkışı olmayacak."

Tüm bunlara rağmen halen ilginizi çekiyorsa, Diablo Immortal'ın bu yıl piyasada olacağını belirtelim.