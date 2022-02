Activision, 2023'te CoD Olmayacak İddiasını Yalanladı

Geçtiğimiz gün Bloomberg tarafından ortaya atılan ve şirketin hisselerini dahi etkileyen '2023'te yeni Call of Duty çıkmayacak' iddiasına Activision cephesinden cevap geldi. Şirket adına konuşan sözcü, iddiayı yalanladı.

Geçtiğimiz gün Bloomberg tarafından paylaşılan bir haber, oyun tarihinde uzun zamandan sonra bir ilki göreceğimize işaret ediyordu. Paylaşılan haberde Activision Blizzard’ın 2023 yılında çıkması planlanan Call of Duty oyununu bir yıl erteleyeceği iddia edildi. Fakat bu iddianın ardından Activision cephesinden hızlı bir açıklama geldi.

Activision adına konuşan bir sözcü, yaptığı açıklamada bu yıl, önümüzdeki yıl ve ilerleyen yıllar için Call of Duty’nin yayımlanacağını ifade etti. Ayrıca sözcü, hberde yer alan ‘Activision, 2023’te Call of Duty oyunu çıkarmayacak’ iddiasını yalanladı. Sözcü, açıklamasını “Zaman doğru olduğunda yeni detayları paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.” şeklinde sonlandırdı.

Activision hisseleri yalnızca bu iddiayla %1,4 geriledi:

Yaklaşık son 20 yıldır her yıl bir Call of Duty oyununu çıktığı göz önüne alındığında, Bloomberg tarafından ortaya atılan bu iddia büyük yankı uyandırdı. Activision’ın böyle bir karar alacağı iddiasının en temel destekleyicisiyse Microsoft’un Activision’ı 70 milyar dolar karşılığında satın alma işleminin 2023 yılında tamamlanacak olmasıydı. Bu satın alım sonucunda Activision, artık bağımsız bir şirket olmayacak. Öte yandan iddia haberinin ardından Activision hisseleri, kısa süre içinde %1,4 gerileme yaşadı.

2023 yılında çıkış yapacağı şimdilik kesin olan yeni Call of Duty oyunu, Call of Duty: Black Ops serisinin ana geliştiricisi Treyarch tarafından geliştirilecek. Öte yandan bu yıl göreceğimiz Call of Duty oyunu, Infinity Ward tarafından geliştiriliyor. Bu yılın Call of Duty’si, 2019 yılında çıkan ve büyük başarı elde eden Modern Warfare’ın devam oyunu olacak. Tüm bunların yanı sıra seri, bir yandan da yakın zamanda Call of Duty: Warzone 2’ye kavuşmayı bekliyor.