Call of Duty: Warzone'da 50 Binden Fazla Hileci Banlandı

Activision, sıfır tolerans politikasıyla hilecilere göz açtırmıyor. Yayıncı, yeni battle royale oyunu Call of Duty: Warzone'da hile yapan on binlerce kullanıcının banlandığını açıkladı.

Call of Duty: Warzone, hızlı ve tempolu mücadelesiyle oldukça keyifli bir battle royale oyunu. Ancak her çevrimiçi çok oyunculu oyunda olduğu gibi hileciler burada da kendini gösterdi. Activision, Warzone yayınlandığından bu yana 50.000'den fazla hileciyi banladığını açıkladı.

Activision, hilecileri ve hile sağlayıcılarını tespit etmek için izlediği adımlardan üstü kapalı bir şekilde bahsetti. Geliştiriciler, hilecileri tespit etmek için kullandıkları yöntemleri gizli tutuyor ve böylece hilecilerin yeni önlemler almalarını engelliyor.

Activision tarafından yayınlanan blog yazısında, güvenlik ekiplerinin verileri araştırmak ve olası ihlalleri incelemek için 7/24 çalıştığı belirtiliyor. Ekipler, tüm olası hileleri ve hack'leri inceleyerek, aimbot, wallhack gibi hilelerin kullanımını tespit ediyor. Oyun içinden alınan tüm raporlar, anahtar verilere göre analiz ediliyor ve filtreleniyor.

Yayıncı, daha sorunsuz bir raporlama deneyimi için kullanıcı arayüzünü geliştirmeyi planladıklarını ve hilecileri daha hızlı bir şekilde banlamak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Geliştirici Infinity Ward, Warzone'dan banlanan hesap sayısını güncellemeye devam edecek. Activision, Call of Duty: Warzone'da hilecilere karşı alınan önlemleri ve atılan adımları topluluğa bildirme noktasında daha şeffaf bir politika izleyeceğini belirtti.