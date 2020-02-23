Activision,Bir Reddit Kullanıcısının Bilgilerini Talep Etti

Activision, Call of Duty: Modern Warfare'e gelecek battle royale moduyla ilgili bir bilgi paylaşan kullanıcının kimliğini öğrenmek istedi. Bunun için de paylaşımın yapıldığı platform olan Reddit'i mahkemeye çağırdı.

Bildiğiniz üzere Activision, Ağustos 2019’da o güne kadar çok büyük merakla beklenen yeni Call of Duty: Modern Warfare oyununu piyasaya sürdü. Modern Warfare serisi sevilen bir seri olduğundan yüksek beklentiye neden olan oyun, çıktığı gibi olumlu eleştirileri toplamayı başardı.

Call of Duty: Modern Warfare, o günden beri her gün oyunculara yeni içerikler sunmak için sürekli güncelleme alıyor. Bu güncellemelerin içinde de elbette birçok oyun modu bulunuyordu. Fakat günümüzün popüler oyun modu Battle Royale, henüz kendisini bu oyunda gösteremedi.

Activision, bir Reddit kullanıcısının kimliğini ortaya çıkarmak için dava açtı:

Battle Royale henüz Call of Duty: Modern Warfare’e gelmemiş olsa da bu modun bir sonraki güncelleme ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 'Warzone' olarak adlandırılması beklenen bu oyun modu hakkında birçok detay da her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor.

Fakat bu kez biz, ortaya çıkan bir detaydan değil, bu detayı paylaşan kişi ve Activision’dan bahsedeceğiz. Hollywood Reporter’ın haberine göre Activision, Reddit’te yeni oyun modları hakkında bir görsel paylaşan kişinin kimliğini açığa çıkarmak için mahkeme yoluna başvurdu. Şirket, Reddit'i bu yolda yardım etmesi için mahkemeye çağırdı.

Habere göre Activision, 'Activision içeriğini ihlal eden' Reddit kullanıcısının kimliğini ortaya çıkarmak için Digital Millennium Copyright Act (Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası) yasasına başvuruyor. Şu anda paylaşılan görsele ulaşılamayan Reddit gönderisi, Modern Warfare’e gelecek Warzone oyun moduyla ilgili önemli bilgileri ortaya çıkarmış gibi duruyor.

Bizi takip edenler bilecektir ki Reddit kullanıcısının paylaştığı bu görsel, Modern Warfare’in Warzone oyun modu hakkında paylaşılan tek sızıntı değildi. Geçtiğimiz günlerde oyun modunun haritası birkaç kez paylaşılmış, hatta yine bir Reddit kullanıcısı bu haritadan video atmıştı.

Öte yandan bu tür olaylara karşı yasal yola başvuran tek şirket de Activision değil. Geçtiğimiz kasım ayında Epic, bir UX tester’ını Fortnite Chapter 2 ile alakalı bazı detayları ortaya çıkarmasından ötürü davalık etmişti. Bundan bir ay sonra da yine aynı kişiye aynı sebepten bir dava daha açmıştı.