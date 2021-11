Call of Duty serisinin yeni yayınlanan oyunu Call of Duty: Vanguard’a yönelik, bir modunda zemine dağılmış Kur'an sayfaları bulunması sebebiyle birçok ülkede boykot çağrısında bulunulmuştu. Activision-Blizzard söz konusu problem sebebiyle Müslümanlar kullanıcılarından özür diledi.

Dünya genelinde senelerdir İslamofobi sebebiyle Müslüman insanlar çeşitli mağduriyetler yaşıyor. Birçok farklı sektörde İslamofobinin yayılmasına yönelik bazı eleştirilerde bulunuluyor. Bilgisayar oyunları da kimi zaman benzer eleştirilere hedef olabiliyor. Oyunlardaki konuşmalar, görüntüler, görevler, bu konuda zaman zaman eleştiri aldı.

İlk olarak 2003 tarihinde piyasaya sürülen ve birçok insanın çocukluğunu süsleyen bilgisayar oyunları arasında yer alan Call of Duty serisi de piyasaya çıktığı günden bu yana söz konusu problemle ilgili eleştirilere alıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan ve 2. Dünya Savaşı’nı konu edinen Call of Duty: Vanguard’da yer alan bir Kur'an sahnesi sebebiyle Activision-Blizzard Müslüman kullanıcılarından özür diledi.

"Yanlışlıkla dahil edildi"

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Activision, geçtiğimiz aylarda Call of Duty’nin yeni oyunu Vanguard’ı duyurmuştu. Merakla beklenen oyun geçtiğimiz hafta resmi olarak yayınlandı. Oyunun yayınlanmasıyla birlikte bir tartışma da meydana geldi. Birçok kullanıcıyı heyecanlandıran oyunun Zombi modundaki Stalingrad haritasında bir zemine dağılmış ve bazıları ise kana bulanmış halde Kur'an'dan sayfaların göründüğü belirlendi.

Müslüman kullanıcıların dikkatini ve tepkisini çeken sahnelerden dolayı Activision-Blizzard Müslümanlardan özür diledi. Call of Duty Orta Doğu sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan açıklamada, görüntülerin oyuna yanlışlıkla dahil edildiğini belirterek, “Call of Duty herkes için yapılır. Geçen hafta yanlışlıkla dahil edilen, Müslüman toplumuna duyarsız içerikler vardı ve fark edildiği an oyundan çıkarıldı. Oyundaki gibi görünmemeliydi. Derinden özür dileriz. Gelecekte bu tür olayların yaşanmaması için, durumu ele almak için kendi içimizde acil adımlar atıyoruz” ifadelerine yer verdi. Ardından oyundaki Kur'an sayfaları yerine boş sayfalar dahil edildi.