Adidas, Game of Thrones Serisi Ayakkabıları Satışa Sunuyor

Adidas, Game of Thrones'un yapımcısı HBO ile lisans anlaşması imzaladı. Çok yakında 'Taht Oyunları' temalı ayakkabılar geliyor.

Daha önce Dragon Ball ile imzaladığı anlaşma ile Goku ve Frieza temalı ayakkabılar tasarlayan Adidas, yoğun eleştiriler almıştı. Açıkçası tam bir fecaat olan tasarımlar, neredeyse hiç kimse tarafından beğenilmemişti. Dilerseniz tasarlanan ayakkabılara hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

Adidas'ın önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği Game of Thrones ayakkabıları, dizide ve kitaptaki haneleri temel alıyor. Klasik Adidas çizgisini bozmayacak şekilde, renkler ve ayakkabıya iliştirilen detaylarla Game of Thrones atmosferi yaşatılmaya çalışılacak. Şu an itibarı ile Targaryen ve White Walker'lara ait modeller ortaya çıktı. Çok yakında bütün modellerin karşımıza çıkmasını bekliyoruz.

House Targaryen

White Walkers