Twitter'ı kullanım tarzıyla birçok kesimden tepki alan Donald Trump, şimdi de Game of Thrones yapımcılarıyla birbirine girecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz hafta İran'a uygulanacak yaptırımları 'Winter is Coming' sloganından esinlenerek duyuran Trump'a HBO'dan tepki geldi. Her şey, Donald Trump'ın Game of Thrones fontunu ve sloganını kullanarak 'Yaptırım Geliyor' tweet'i paylaşmasıyla başladı.

Konuya jet hızıyla müdahil olan HBO, dizide kullanılan Dothraki dilini işin içine katarak nüktedan bir yanıt verdi.

"Dothraki dilinde 'telif ihlali' nasıl söyleniyor?"

Süreç buradan daha öteye gitmemiş olsa da yakın zamanda yeni bir sürtüşme görmemiz kimseyi şaşırtmayacaktır. Nitekim bundan bir süre önce dizinin ve kitabın senaristi George R.R Martin, Donald Trump'ı dizinin en sinir bozucu karakterlerinden King Joffrey'in büyümüş haline benzetmişti.