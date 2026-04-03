Adobe'da Büyük Veri Sızıntısı Yaşandı: 13 Milyon Kullanıcı Bilgisinin Ele Geçirildiği İddia Ediliyor!

“Mr. Raccoon” isimli bir kullanıcı, Adobe'un şirket sistemlerinden milyonlarca hassas veriyi ele geçirdiğini öne sürdü. İddialara göre yaklaşık 13 milyon müşteri destek kaydı, 15 bin çalışan bilgisi ve çeşitli iç belgeler sızdırılmış durumda ancak şirketten henüz resmî bir doğrulama gelmiş değil.

Olayın en dikkat çekici yönlerinden biri, saldırının doğrudan Adobe sistemlerinden değil, bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcı üzerinden gerçekleşmiş olması. Hindistan merkezli bir firma üzerinden sisteme sızıldığı belirtiliyor. Bu durum, “tedarik zinciri saldırısı” olarak bilinen ve son yıllarda giderek artan bir durum.

Peki böylesine büyük bir sızıntı nasıl gerçekleşti?

Saldırganın, bir çalışana gönderilen oltalama (phishing) e-postası aracılığıyla zararlı yazılım yüklediği ve ardından ağ içinde yetkilerini genişlettiği iddia ediliyor. Hatta saldırganın, çalışanların iletişimlerini izleyebildiği ve bilgisayar kameralarına erişim sağlayabildiği öne sürülüyor. Bu da ihlalin derinliğinin oldukça ciddi olabileceğinin bir diğer işareti.

En endişe verici noktalardan biri ise verilerin kolayca dışarı aktarılabilmesi. İddiaya göre sistem, destek taleplerinin tek seferde toplu şekilde indirilmesine izin veriyordu. Bu kayıtlar isim, e-posta ve hesap bilgileri gibi kritik veriler içerdiği için dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı riskini de artırıyor.

Henüz doğrulanmamış olsa da bu iddialar gerçek çıkarsa 2026’nın en büyük siber güvenlik krizlerinden biri yaşanmış diyebiliriz. Şimdilik Adobe cephesinden yanıt beklemekten başka çaremiz yok.