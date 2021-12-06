Android ‘Ağda Kayıtlı Değil’ Hatası Nasıl Çözülür?

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda genel olarak SIM kartın cihaz tarafından algılanmaması nedeniyle ortaya çıkan ‘Ağda Kayıtlı Değil’ hatası çözümü için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler var. ‘Ağda Kayıtlı Değil’ hatası nasıl çözülür adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

Akıllı telefonunuzdan bir SMS atmak ya da arama yapmak istediğiniz zaman karşınıza ‘Ağda Kayıtlı Değil’ hatası çıkabilir. Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda ‘Ağda Kayıtlı Değil’ hatasının çıkmasının nedeni genel olarak cihazın SIM kartı algılamaması ya da algılasa bile bazı ağ ayarlarının düzgün bir şekilde yapılmamasıdır. Bu hatanın çözümü için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler var.

‘Ağda Kayıtlı Değil’ hatasının çözümü için uygulayabileceğiniz yöntemler fiziki sorunları kapsamaz. Yani Android telefonunuzun SIM kart yuvasında ya da SIM kartınızda bir hata varsa bu yöntemleri uygulayıp da sonuç alamadıktan sonra GSM operatörünüzle ve cihazın teknik servisiyle görüşmelisiniz. ‘Ağda Kayıtlı Değil’ hatasının çözümü için uygulayabileceğiniz yöntemlere yakından bakalım.

‘Ağda Kayıtlı Değil’ hatası nasıl çözülür?

Yöntem #1: Android telefonu güncelleyin.

Android telefonu güncelleyin. Yöntem #2: Mobil internet ayarlarını yapılandırın.

Mobil internet ayarlarını yapılandırın. Yöntem #3: Farklı bir SIM kart deneyin.

Farklı bir SIM kart deneyin. Yöntem #4: Cihazı sıfırlayın.

Cihazı sıfırlayın. Yöntem #5: GSM operatörünüzle ya da cihaz teknik servisi ile iletişime geçin.

Yöntem #1: Android telefonu güncelleyin:

Adım #1: SIM kartı çıkarın.

SIM kartı çıkarın. Adım #2: Telefonu yeniden başlatın.

Telefonu yeniden başlatın. Adım #3: SIM kartı takın.

SIM kartı takın. Adım #4: Ayarlar sayfasını açın.

Ayarlar sayfasını açın. Adım #5: Yazılım Güncelleme sayfasını açın.

Yazılım Güncelleme sayfasını açın. Adım #6: Yeni bir güncelleme varsa yükleyin.

Yeni bir güncelleme varsa yükleyin. Adım #7: İşlem tamam.

Her zaman anlattığımız gibi eğer kullandığınız cihazın işletim sistemi güncel değilse ‘Ağda Kayıtlı Değil’ hatası dahil pek çok farklı sorun ile karşılaşmanız mümkün. Bu nedenle ilk olarak işletim sisteminizin güncel olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Sorun devam ediyorsa farklı bir yöntem izleyebilirsiniz.

Yöntem #2: Mobil internet ayarlarını yapılandırın:

Adım #1: Ayarlar sayfasını açın.

Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Mobil Ağ seçeneğine dokunun.

Mobil Ağ seçeneğine dokunun. Adım #3: Erişim Noktası sayfasını açın.

Erişim Noktası sayfasını açın. Adım #4: Buradaki bilgiler ışığında ayarlarınızı yapılandırın.

Buradaki bilgiler ışığında ayarlarınızı yapılandırın. Adım #5: İşlem tamam.

Başlığımız mobil internet ayarları olsa da mobil internet ayarlarını yapılandırmak aslında ağ sisteminizi kurduğu için ‘Ağda Kayıtlı Değil’ hatasının da çözümü olabilir. Bağlantısını verdiğimiz yazımızdaki güncel internet ayarları ile mobil internet ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz.

Yöntem #3: Farklı bir SIM kart deneyin:

Daha önce de belirttiğimiz gibi sorun teknik olmayabilir. Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzun SIM kart yuvasında ya da SIM kartınızda bir sorun olabilir. Böyle bir sorun olup olmadığını tespit etmek için farklı bir SIM kart takmayı deneyin. Eğer farklı kart ile ‘Ağda Kayıtlı Değil’ hatasını almıyorsanız sorun sizin kartınızdadır.

Yöntem #4: Cihazı sıfırlayın:

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda pek çok farklı nedene bağlı olarak bir ağ sorunu oluşmuş ve ‘Ağda Kayıtlı Değil’ hatasına neden olmuş olabilir. Bu nedenle SIM kartı telefondan çıkarın ve cihazı sıfırlayın. Sıfırlama işlemi sonrası SIM kartı takın ve yeniden deneyin. ‘Ağda Kayıtlı Değil’ hatasının çözüldüğünü göreceksiniz.

Yöntem #5: GSM operatörünüzle ya da cihaz teknik servisi ile iletişime geçin:

Maalesef daha önce de belirttiğimiz gibi ‘Ağda Kayıtlı Değil’ hatasının nedeni SIM kart yuvası ya da SIM kart kaynaklı olabilir. Bu nedenle eğer tüm yöntemleri denediyseniz ve yine de sonuç alamıyorsanız GSM operatörünüzle ya da cihazın teknik servisi ile iletişime geçin. GSM operatörü bozuk SIM kartı değiştirir, cihazın teknik servisi ise SIM kart yuvasında bir sorun olup olmadığını tespit ederek varsa sorunu çözebilir.

‘Ağda Kayıtlı Değil’ hatası neden olur?

‘Ağda Kayıtlı Değil’ hatasının temel nedeni, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzun SIM kartı algılamıyor olmasıdır. Bu algılama sorununun en sık karşılaşılan nedeni ise Android telefon yazılımının güncel olmamasıdır.

Telefonunuza yeni bir SIM kart taktığınız zaman ağ ayarları otomatik olarak yapılandırılmıyorsa ‘Ağda Kayıtlı Değil’ hatası ortaya çıkabilir. GSM operatörünüze uygun olarak cihazın ağ ayarlarını yapılandırmalısınız.

‘Ağda Kayıtlı Değil’ hatasının en sık karşılaşılan diğer bir nedeni ise Android telefonunun SIM kart yuvasında ya da SIM kartın kendisinde yaşanan bir sorundur. Maalesef bu sorunu kendiniz çözemesiniz. GSM operatörünüz ya da cihazın teknik servisi ile iletişime geçmelisiniz.

Android telefonlarda görülen ‘Ağda Kayıtlı Değil’ hatası nedir, neden olur, nasıl çözülür gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu hatanın çözümü için uygulayabileceğiniz yöntemleri anlattık. Eğer yöntemleri uygulama konusunda tecrübeli değilseniz mutlaka bir uzmana danışmayı ihmal etmeyin.