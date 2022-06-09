Sanatçıların, Ölen Yakınlarına Yazdığı 9 Türkçe Şarkı

Bazı şarkılar vardır, öyle duygu yüklü seslendirilmiştir ki adeta bizi içine çeker. Bugün sizlere sevdiği bir yakınını kaybeden sanatçıların bunun üzerine yazdığı ve seslendirdiği Türkçe şarkıları listeleyeceğiz.

Ülkemiz, her zaman başarılı sanatçılar çıkardı. Muhteşem seslerinin yanında edebi yönlerini kullanıp bizi bambaşka duygulara sokan bu sanatçılar, günümüzde içi boş şarkı söyleyen şarkıcılardan ayrılıyor. Bazen sevinçlerini, bazen hüzünlerini bize aktaran bu sanatçılar, bazen de kaybettikleri yakınları için zamanın ötesinde şarkılarla karşımıza çıkıyorlar.

Bugün sizlere ülkemizde sevdiğini kaybeden insanlar tarafından yazılmış veya daha önce yazılsa da onlara adanmış 9 Türkçe şarkıyı listeleyeceğiz. Listemizde yer alan şarkıların hepsinin ayrı bir yeri var. Her biri farklı türde olsa da özünde hepsinin anlatmak istediği duygular birbirine benziyor. Sizleri duygunun müzik aracılığıyla paylaşıldığı şarkıların hikayesiyle bırakıyoruz.

Sanatçıların, ölen yakınları için yazdığı, ciğerimizi bıraktığımız 9 Türkçe şarkı ve hikayeleri

Keşke bu olay yaşanmasaydı da bu şarkıyı hiç dinlemeseydik dediğimiz: Haluk Levent - Elfida

Pek çok kişi bu şarkının bir aşk şarkısı olduğunu düşünür, ancak listemizin büyük bir kısmında göreceğiniz üzere bu bir aşk şarkısı değil. Elfida, adı Elfida olmayan kanser hastası bir kız çocuğuna Haluk Levent tarafından yazılmış bir şarkı. Kız çocuğunun kendi ismi Beyzanur. Haluk Levent'in, kanser hastası olan bu kız çocuğu hayattayken yazdığı şarkının Elfida ismiyle çıkmasının sebebi de çok hüzünlü bir hikayeden geliyor.

Haluk Levent'in açıklamalarına göre Beyzanur'un doktorları "bu kızı gözden çıkarmanız lazım" şeklinde bir açıklama yapar. Bu olayın ardından da şarkının ismi "elfida" olur. Elfida isminin anlamına baktığımızda "gözden çıkarılmış kadın" anlamıyla karşılaşıyoruz. Bu şarkıyı her dinlediğinizde şu anda aramızda olmayan bir kız çocuğunu andığınızı hatırlayın.

Gülünce güllerin açtığı babaanneye yazılmış: Barış Manço - Gülpembe

Tarihimizin en büyük sanatçılarından biri olan Barış Manço, bu ölümsüz eserini babaannesi için yazdı. Barış Manço'nun, 1957 yılında hayata gözlerini yuman babaannesi Nimet Manço'ya yazdığı şarkı çok içten bir ağıt aslında. Gülpembe ismi ise Barış Manço'nun babaannesinin lakabından geliyor. Yani Nimet Manço'yu herkes Gülpembe diye tanıyormuş.

Volkan Konak'ın, performansıyla bize ölümün acısını yaşattığı: Volkan Konak - Cerrahpaşa

Volkan Konak'ın performansıyla sadece şarkıyı söylemeyip adeta bizi Cerrahpaşa Hastanesi'nin önüne götürdüğü şarkının sözleri Volkan Konak'ın ablası Nuran Bahçekapılı tarafından kaleme alındı. Bu şarkı, Volkan Konak ve Nuran Bahçekapılı'nın babası Cevat Konak'ın Cerrahpaşa Hastanesi'nde kanser tedavisi görürken yaşamını yitirmesi üzerine yazıldı. Zaten bir şarkının bu kadar içten söylenebilmesi için arkasında bir hikaye olması gerekirdi.

Klipteki teyzemize kalbimizi bırakacağımız: Eypio - Ay Kızım

Eypio'nun çok iyi bir klip ve şarkı sözleriyle birlikte gelen Ay Kızım şarkısı, aslında özlemle anılan bir anneanneye ithafen yazılmış. Özellikle klipte yer alan tatlış teyzemizin yaşadığı yalnızlık, gözünüzden birkaç damla yaş akmasına neden olabilir.

Bir sevgilinin aşkına seslenişi: Sezen Aksu - Beni Unutma

Hikayesi olan şarkılar dediğimizde ilk akla gelen sanatçı muhtemelen Sezen Aksu'dur. Minik Serçe ve Onno Tunç arasında çok büyük bir aşk yaşandı. Bu aşkın sonucunda da hafızalara kazınacak sayısız şarkı ortaya çıktı. Onno Tunç, Bursa'dan İstanbul'a giderken uçağının düşmesinin ardından hayatını kaybedince Sezen Aksu'nun kaleminden bu şarkı çıktı. Sayısız şarkısına sayısız cover'lar yapılmasına izin veren Sezen Aksu'nun cover yapılmasına izin vermediği tek şarkı "Beni Unutma"dır.

"Keşke uyansaydı" dediğimiz: Şebnem Ferah - Deli Kızım Uyan

Şebnem Ferah, en güçlü Türk seslerden biri. Özellikle 2000'li yıllarda fırtına gibi esen Şebnem Ferah, şarkılarında her zaman derin anlamlar taşıyan hikayeler tercih etti. Gerek aşk hayatı gerekse de yaşadığı zorlukları kaleme alan Şebnem Ferah'ın Deli Kızım Uyan şarkısı da bunlardan biri.

Deli Kızım Uyan, Şebnem Ferah'ın ablasının anısına yazdığı bir şarkı. Ölümcül bir hastalığa yakalanan ablası Aycan, yıllarca süren rahatsızlığın ardından hayatını kaybeder. Şebnem Ferah, ablası hayatını kaybetmeden önce "Deli Kızım Uyan" şarkısını kaleme alır.

Bir çocuğun, annesine seslenişi: Can Bonomo - Derda

Can Bonomo, kendine ait tarzla şarkı söyleyen bir sanatçı. Bu genç sanatçının Derda parçasının ise çok özel bir yeri var. "Koy bi rakı şişeden" olarak tanıyabileceğiniz bu parça, aslında Can Bonomo'nun meme kanserinden hayatını kaybeden annesine yazdığı bir şarkı. Neşeliymiş gibi görünse de içerisinde hüzün barındıran şarkının albüm açıklamasında yer alan açıklama da fazlasıyla derin. "Her şeyden çok sevdiğim biricik anneme. Ben yanına gidene kadar sesimi unutmayın diye. C.B"

"Benim neler hissettiğimi siz de görün" diyen bir şarkı: Nova Norda - Pelin

Ülkemizde özellikle son dönemde gerçek sanatçı üretme sıkıntısı var. Belirli kalıplarla oluşturulmuş, anlam içermeyen sözlerle bezenmiş şarkılar dinliyoruz. Elbette bu hissiz ortamda bir yıldız gibi parlayan bazı isimler de var. Nova Norda da bunlardan biri. Nova Norda'nın bu aralar çok popüler olan Pelin şarkısı aslında hayatını kaybeden halası için yazıldı. Kansere yenik düşen tarihçi ve yazar Pelin Böke'ye ithafen yazılan şarkı; Nova Norda'nın, halasının ölümünde hissettiği duyguları bize çok gerçekçi bir şekilde geçiriyor.

Sayısız şarkının uğruna yazıldığı bir aşk: Duman - Bal

Duman'ın solisti Kaan Tangöze, aşkı için en çok şarkı yazan sanatçılardan biri. Aşkı da Türkiye güzeli Ahu Paşakay'dı. Bu ikili sürekli kavga etseler de birbirlerine aşıktılar. Ne kadar kavga ederlerse etsinler Ahu, Kaan bir konser verdiğinde orada olurdu. Bir depresyona giren Ahu, Duman'ın ikinci albümü "Belki Alışman Lazım"ın Kemancı Bar'daki tanıtım konserinin olduğu günün sabahında Kaan ile kavga eder.

Kaan kavgaya rağmen Ahu'nun akşam konsere geleceğini düşünür. Bu sebeple de tüm gece boyunca Ahu için yazdığı şarkıları söylemiş. Kırgınlık olduğu için Ahu'nun kalabalık arasında olduğunu düşünen Kaan, bu sebeple tüm gün şarkıları seslendirmiş. Kaan konser sırasında Ahu için yazdığı "Bal" şarkısını söylerken Ahu dolabın demirlerine kendini asarak intihar etmiş. Sevdiği insanın intihar ettiğini öğrenen Kaan, 15 gün boyunca kimseyle konuşmadan evinden dışarı çıkmamış. Kaan, Ahu yaşarken Ah, Haberin Yok Ölüyorum, Köprüaltı, Senin Gibi, Oje, Kırmış Kalbini gibi hit şarkıları sevdiği kadın için yazmıştı.

Ahu öldükten sonra da Seni Kendime Sakladım, Yanıbaşımdan, Melek gibi şarkılar bu aşkın yadigarı olarak yazıldı. Tüm bu şarkılar arasında Kaan ve Ahu arasındaki en önemli şarkı "Bal"dı. Bu sebeple Kaan, konserlerinde bu şarkıyı söylemedi. Bu olaydan uzun zaman geçtikten sonra Açıkhava Tiyatrosu'nda seyircilerin yoğun bir şekilde "Bal" şarkısını istemesinin ardından, seyirciye arkasını dönüp kollarını açarak bu şarkıyı son kez seslendirdi. Bunu yaparken de ağlıyordu. Kaan, Bal şarkısını bir daha seslendirmemeye ant içti.

Bugün sizlere ülkemizde sevdiği insanları kaybeden sanatçıların onlar için yazdığı şarkıları listeledik. Bazı şarkılar önceden yazılmış olsa da "ölüm" acısını en iyi şekilde bize yansıtan şarkılar bunlar. Peki sizlerin bu listeye eklenmesi gereken şarkı öneriniz var mıdır? Yorumlarda buluşalım.