Ağustos 2026'da Vizyona Girecek Filmler: Yine Şölen Var!

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Ağustos ayı sinemaseverler için harika geçecek. Sizin için bu ay vizyona girecek filmleri derledik.

Yazın ikinci ayı temmuzu geride bırakırken sinemaseverler gözünü ağustosa çevirmiş durumda. Öyle ki ağustos da dolu dolu geçen bir ay olacak. Peki Ağustos 2026’da hangi filmler vizyona girecek?

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Bu içeriğimizde sizin için Ağustos 2026 boyunca vizyona girecek tüm filmleri hafta hafta derledik. Evan McGregor ve Anne Hathaway başrollü The End of Oak Street, yeni Ruhlar Bölgesi filmi gibi merak eden yapımlar bu ay bizlerle buluşacak.

7 Ağustos’ta vizyona girecek filmler

Şeytandan Satılık

Eshar

Keloğlan ve Hayvan Dostları

Kozalak Devri

Ziyaretçiler: Hesaplaşma

Hayvan Çiftliği

Karanlıktan Gelen

14 Ağustos’ta vizyona girecek filmler

Paw Patrol: Dino Filmi

The End of Oak Street

Tarot: Yeniden Doğuş

Kuyumcu

Peter Pan: Kâbuslar Ülkesi

Fırtınadan Önce

Derin Dehşet

Cin Muskası

21 Ağustos’ta vizyona girecek filmler

Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar

Fırtına Ekip Yollarda

Tempus

Cesur Denizciler: Okyanus Macerası

Gerçek Kayıtlar: Vaka 7

Davet

Evcil Kahramanlar

28 Ağustos’ta vizyona girecek filmler