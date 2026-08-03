Yazın ikinci ayı temmuzu geride bırakırken sinemaseverler gözünü ağustosa çevirmiş durumda. Öyle ki ağustos da dolu dolu geçen bir ay olacak. Peki Ağustos 2026’da hangi filmler vizyona girecek?
Bu içeriğimizde sizin için Ağustos 2026 boyunca vizyona girecek tüm filmleri hafta hafta derledik. Evan McGregor ve Anne Hathaway başrollü The End of Oak Street, yeni Ruhlar Bölgesi filmi gibi merak eden yapımlar bu ay bizlerle buluşacak.
7 Ağustos’ta vizyona girecek filmler
- Şeytandan Satılık
- Eshar
- Keloğlan ve Hayvan Dostları
- Kozalak Devri
- Ziyaretçiler: Hesaplaşma
- Hayvan Çiftliği
- Karanlıktan Gelen
14 Ağustos’ta vizyona girecek filmler
- Paw Patrol: Dino Filmi
- The End of Oak Street
- Tarot: Yeniden Doğuş
- Kuyumcu
- Peter Pan: Kâbuslar Ülkesi
- Fırtınadan Önce
- Derin Dehşet
- Cin Muskası
21 Ağustos’ta vizyona girecek filmler
- Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar
- Fırtına Ekip Yollarda
- Tempus
- Cesur Denizciler: Okyanus Macerası
- Gerçek Kayıtlar: Vaka 7
- Davet
- Evcil Kahramanlar
28 Ağustos’ta vizyona girecek filmler
- Köpek ve Yıldızlar
- Sadece Bir Gece
- Tad’ın Sihirli Lambası
- Coyote Acme’ye Karşı
- Dolly
- Cebran
- Atatürk: Zaferin Şafağı