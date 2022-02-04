HIV Virüsünün Daha Bulaşıcı ve Ölümcül Varyantı Keşfedildi

Bilim insanları, on yıllardır dolaşımda olan, diğer varyantlara göre çok daha bulaşıcı ve ölümcül olan yeni bir HIV varyantı keşfetti. Üstelik bu varyantın on yıllardır dolaşımda olduğu ifade edildi.

Dünya çapında 30 milyondan fazla insanda bulunduğu bilinen HIV virüsünden kaynaklanan ölümcül hastalık AIDS, günümüzde ne yazık ki halen tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayan bir tedaviye sahip değil. Gelişen yöntemler, bugün hastalığı kontrol altında tutmayı sağlansa da AIDS’e karşı bir aşı bulma çalışması, uzun yıllardır bir sonuç veremedi.

Geçtiğimiz günse AIDS’e neden olan HIV virüsü hakkında fazlasıyla önemli bir bulgu ortaya kondu. Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre HIV virüsünün çok daha zarar veren ve bulaşıcı bir varyantı, on yıllardır Hollanda’da dolaşıyordu. Varyant, bulaştığı kişilerin virüsü bulaştırma olasılığını artırıyor, CD4 T isimli bağışıklık hücrelerinin sayılarını azaltarak AIDS’in gelişimini hızlandırıyordu.

AIDS’in iki kat daha hızlı gelişmesini sağlıyor

Araştırmaya göre keşfedilen yeni varyanta sahip olan kişiler, diğer varyantlara göre kanlarında 5,5 kat daha fazla HIV virüsü taşıyorlar. Ayrıca bu kişilerin CD4 T hücreleri de neredeyse iki kat daha hızlı şekilde azalıyor. Bilim insanları, bu verilerle bir hesaplama yaptılar ve herhangi bir tedavi görülmemesi durumunda bu varyanta sahip kişilerin 2-3 yıl içinde AIDS geliştirebileceğini ortaya koydular. Diğer varyantlardaysa bu süre ortalama 6-7 yıl idi.

Bilim insanlarının açıklamasına göre HIV virüsünün keşfedilen yeni varyantı, 1990’lı yıllarda Hollanda’da ortaya çıktı. Fakat virüsün yaygınlığı, ülkede HIV’yi engellemek için yapılan girişimlerle birlikte özellikle 2010 yılından bu yana büyük bir düşüş yaşadı. Varyant, Hollanda dışında yalnızca İsviçre ve Belçika’da toplam iki kişide görüldü.

Araştırmayı yapan bilim insanları, keşfedilen HIV varyantını ‘dikkatli olmak için bir neden’ olarak nitelendirse de bunun bir halk sağlığı krizi olmadığını ifade etti. Zira araştırmaya göre varyantta bulunan mutasyonlar, onu mevcut HIV ilaçlarına karşı dirençli kılma görevi görmüyor. Yani günümüz ilaçları, bu varyant karşısında etkinliğini yitirmiyor.