Çarpan Bir Kuş, Airbus A319'un Burnuna Ağır Hasar Verdi

Delta Havayolları'na ait bir Airbus A319 uçağının burnuna bir kuş çarptı. Çarpan kuş nedeniyle ağır bir hasar meydana gelen uçak, belirlenen hedefine ulaşmak yerine acil iniş yapmak zorunda kaldı. Bir kuşun verdiği hasarın bu denli büyük olması ise herkesi şaşırttı.

Kuşlar, uçaklar için her zaman büyük bir risk teşkil etmiştir. Daha çok uçakların motorlarına giren kuş sürüleri, bu uçakları acil iniş yapmak zorunda bırakmışlardı. Ancak bu kez uçağın konik yapıdaki burnuna çarpan bir kuş, Delta Havayolları'na ait bir Airbus uçağının acil iniş yapmasına neden oldu. Üstelik uçağın aldığı hasar, tahminlerin çok daha ötesindeydi.

ABD'de yaşanan olayda Airbus A319 tipindeki bir uçak, Florida'daki Palm Beach International Havalimanı'ndan kalkarak olağan seyrine başladı. Uçak içerisinde 43 yolcu ve uçuş ekibi bulunuyordu. Yolculardan bir tanesi olan Brooke Goldman, uçuş sırasında yoğun bir türbülans olduğunu, hatta o güne kadar yaptığı uçuşlarda daha şiddetlisini hiç görmediğini ifade ediyor. İşte tüm bu zorlu koşullar altında seyreden uçağa çarpan bir kuş, uçağın burnuna ciddi seviyede hasar vermişti.

İşte kuş çarpan uçağın burnunun aldığı hal

Uçakların burunları, uçuş güvenliği için kritik bir önem arz eder. Çünkü bu bölümde uçağın radar sistemleri bulunur. Yani uçağın nerede olduğu ve hangi yönde olduğu gibi detaylar, bu konik bölümün hemen altında yer alır ve hatta hassasiyetin korunabilmesi için bu bölüm, genelde plastik olarak tasarlanır. Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere uçağın burnuna çarpan kuş, bu yapının büyük bir hasar görmesine ve acil inişe neden olmuştu.

Uçağın pilotu, ilk etapta normal seyrine devam etmeye karar vermişti. Ancak hava koşullarının zorluğunun her geçen dakika biraz daha artması üzerine acil inişe karar verildi. Yaşanan olayı yolculara aksettirmeden başarılı bir iniş yapan pilot, iniş yaptıktan sonra yolculara açıklama yapmış ve belirlenen hedefte değil, John F. Kennedy International Havalimanı'na iniş yapmak zorunda olduklarını açıklamış.

Brooke Goldman, pilotun inişte yaptığı ilk açıklamalardan sonra, uçuş sırasında dolu yağmış olabileceğini düşünmüş. Ancak pilotun açıklamalarıyla gerçeği öğrendiğini ifade eden Goldman, çarpan bir kuşun uçağın acil iniş yapmasına nasıl sebep olabileceğini düşünmüş. İlk etapta yaşananlara bir anlam veremediğini söyleyen Goldman, uçaktan indikten sonra hasarın büyüklüğüne şahit olduğunu ve uçuş ekibinin bu hasar karşısında nasıl bu kadar sakin kaldıklarına hayret ettiğini ifade ediyor.