Emekliye Ayrılan Savaş Uçakları, İnternette Satışa Sunuluyor

Çeşitli savaşlarda ya da görevlerde kullanılmış savaş uçakları, ömürlerini doldurmalarıyla birlikte internet siteleri üzerinden satışa çıkarılıyor. Söz konusu savaş uçakları, koleksiyonerler ve havacılık meraklıları tarafından fazlasıyla rağbet görüyor.

Savaşlarda kullanılan ekipmanlar, koleksiyoncuların fazlasıyla ilgisini çekiyor. Hatta buna kullanım ömrünü doldurmuş eski savaş uçakları da dahil. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana çeşitli savaşlarda ya da askeri görevlerde kullanılan jet uçakları, çeşitli internet siteleri üzerinden satışa çıkarılıyor.

Satılık savaş uçakları arasında 1980 üretimi F16 savaş uçağı, Rusların ünlü 1986 üretimi MIG 29 avcı uçağı ve 1959 yılında üretilen F4 Phantom da bulunuyor. Bazı koleksiyonerler, bu uçakları satın alıp bakımlarını gerçekleştirdikten sonra sergiliyor veya tekrar uçuruyor. Bu uçakların fiyatları ise 40 bin dolardan 8.5 milyon dolara kadar çıkabiliyor.

Ömrünü dolduran savaş uçakları, silahsızlandırılarak meraklılarına sunuluyor

Sivil kullanım amacıyla satışa sunulan savaş uçakları, üzerindeki silah sistemleri ve askeri donanımlar sökülerek silahsızlandırılıyor. Sivil uçak olarak kaydedilen uçaklar, daha sonra internet üzerinden satışa sunuluyor. Günümüzde bu şekilde binlerce askeri uçak, internet üzerinden satışa sunuluyor ve satın alınıyor.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede halen kullanılan F16 avcı uçağı 8,5 milyon dolar, F4 Phantom 3 milyon 250 bin dolar, MIG 29 ise 4 milyon 650 bin dolar fiyatla alıcılarını bekliyor. Kore Savaşı sırasında kullanılan ABD'nin 1952 üretimi savaş uçağı F86 ise 275 bin dolara satılıyor.

İnternet üzerinden satılan en ucuz savaş uçağı, Rus üretimi MIG 21

İnternet üzerinden satılan uçaklar arasında en ucuzu, Sovyetler Birliği üretimi MIG 21 PFM. MIG 21'in fiyatı sadece 40 bin dolar. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya tarafından kullanılan 1944 yapımı çift jet motorlu Messerschmitt Me 262 ise 430 bin Euro'dan satılıyor. Satışa sunulan uçaklar arasında 2003 yılında üretilen CASA askeri nakliye uçağı da bulunuyor, ancak almak isteyenlerin uçağın fiyatı için satıcıyla iletişime geçmesi gerekiyor.

İnternet sitelerinde, İngiltere kraliyet hava ve deniz kuvvetleri için üretilen dikine iniş kalkış kabiliyetli Harrier tipi GR3 ve FA2 gibi ilgi çekici uçaklar da bulunuyor. En çok rağbet gören uçak ise Çek Cumhuriyeti tarafından üretilen Albatros uçağı. Çift kişilik olan ve eğitimin yanı sıra hafif saldırı görevlerinde de kullanılan uçağın fiyatı donanımına göre 155 bin ile 250 bin dolar arasında değişiyor.