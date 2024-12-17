TikTok, ABD'deki yasak kararından kurtulmak için yeni bir adım daha attı. Şirket, yasağın geçici olarak iptali için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin ne diyeceği şimdilik belirsiz.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, ABD'deki yasaklamadan kurtulmanın yollarını arıyor. TikTok'un çatı şirketi ByteDance, herhangi bir çözüm üretemez ise platform, 19 Ocak'ta ABD'de yasaklanacak.

Gelen son haberler, TikTok'un ABD hükûmeti ile olan mücadelesini hukuksal boyutta sürdüreceğini gözler önüne serdi. Zira şirket, ABD Yüksek Mahkemesi'ne yeni bir başvuru yaptı. Bu başvuruda, yasaklama kararının geçici olarak kaldırılması istendi. ABD Yüksek Mahkemesi'nin bu başvuruyu nasıl yanıtlayacağı şimdilik merak konusu.

ByteDance, TikTok'u satmayacak gibi görünüyor

Yapılan açıklamalar ve atılan adımlar, ByteDance'ın TikTok'u merkezi Çin'de olmayan bir firmaya satmayacağını düşündürüyor. Aslına bakcak olursak bu teknik olarak da mümkün değil. Zira ByteDance baskılara boyun eğer ise bu kez de Çin hükûmetinin olaya dahil olduğunu göreceğiz. Çin hükûmeti onay vermediği takdirde TikTok'un başka bir firmaya satılması zaten mümkün değil.

Ancak TikTok, yıllar boyunca devam eden süreçten sıyrılabilir gibi görünüyor. Zira Donald Trump, geçtiğimiz gün TikTok ile ilgili bir açıklama yaptı ve meseleyi yeniden gözden geçireceğini söyledi. Huawei gibi bir devi bitirmeyi başaran Donald Trump ve ekibinin TikTok ile ilgili nihai kararını önümüzdeki günlerde göreceğiz.