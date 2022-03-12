Şu anda dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin sıkıntısını çektiği akaryakıt fiyatlarıyla boğuşuyor ama diğerlerinden daha fazla boğuşan bir ülke varsa o da kesinlikle biziz. Böyle bir durumda tabii ki hepimiz akaryakıt fiyatlarından tasarruf etmeyi isteriz. Biz de akaryakıt fiyatlarından tasarruf edebilmenizin 4 yolunu bir araya getirdik.

Tüm dünya şu anda Rusya’nın Ukrayna’ya işgali sebebiyle birçok tedarik zincirinde sıkıntılar çekiyor. Bundan en büyük etkiyi gören kaynaklardan biri de tahmin edebileceğiniz gibi akaryakıt. Tabii ki tüm dünya şu anda akaryakıt fiyatları konusunda sıkıntı çekiyor, Amerika bile.

Ancak ülkemizin akaryakıt fiyatları konusunda çektiği sıkıntılar dünyanın geri kalanından biraz(!) daha fazla. Böyle bir ekonomik krizdeyken ve akaryakıt fiyatlarına her gün zam geliyorken akaryakıt alışverişlerinizde biraz da olsa tasarruf edebileceğiniz 4 yöntemi sizlerle paylaşmak istedik.

Akaryakıt alışverişinde tasarruf etmenin 5 yolu

Akaryakıt fiyatları bölgeden bölgeye değişebiliyor

BenzinLitre uygulaması kullanın

Kartla ödeme yapıyorsanız doğru bankayı seçin

Sık kullandığınız akaryakıt istasyonunun abonelik kartını alın

Akaryakıt alışverişinizde kullanabileceğiniz puanlar veren marketlerden alışveriş yapın

Akaryakıt fiyatları bölgeden bölgeye değişebiliyor

Özellikle uzun yola çıktığınızda illa ki karşınıza daha önce hayatınızda görmediğiniz bir akaryakıt istasyonu çıkmış olabilir. Bu az bilinen veya büyük şehirlerde değil de daha çok uzun yollarda görebileceğiniz akaryakıt istasyonları, sık karşılaştığınız Opet, Petrol Ofisi, Shell veya BP gibi akaryakıt şirketlerinden daha uygun fiyatlara akaryakıt satışı yapabiliyorlar.

Eğer uzun yoldaysanız ve akaryakıttan tasarruf etmek istiyorsanız görseldeki Energy gibi az bilinen akaryakıt istasyonlarını deneyebilirsiniz.

Yurtdışında birçok muadili olan BenzinLitre uygulaması, aslında şu anda Türkiye’nin en çok kullanılan akaryakıt uygulaması. Bu uygulamayı kullanarak çevrenizdeki en iyi otogaz, motorin, benzin ve elektrik fiyatlarına sahip akaryakıt istasyonlarını bulabilirsiniz.

Uygulamanın faydaları bununla da bitmiyor. Uygulamada bir istasyonun diğer kullanıcılar tarafından yapılan değerlendirmelerini bulabilir ve istasyonda ikram, tuvalet, Wi-Fi, restoran ve benzeri unsurlarının ne durumda olduğunu da görebilirsiniz.

Kartla ödeme yapıyorsanız doğru bankayı seçin

Birçok banka, kullanabileceğiniz kredi kartlarında akaryakıt şirketleri ile anlaşmalar yapıyor. Örneğin Yapı Kredi’nin kredi kartı olan World, Shell ve Opet benzin istasyonlarında çeşitli kampanyalar sunuyor. Eğer 4 adet 150 TL ve üzeri akaryakıt alışverişini Shell’den yaparsanız 40 TL değerinde Sheell Puan kazanıyorsunuz.

Dediğimiz gibi buna benzer şekilde birçok bankanın kredi kartının akaryakıt istasyonları ile anlaşmaları mevcut. Yapı Kredi World, Garanti BonusCard, ING Bank, TEB, İş Bankası Maximum, Kuveyttürk, QNB Finansbank CardFinans, Akbank, Axess ve Ziraat Bankası Bankkart kampanyalarına göz atmanız için buraya bağlantıları bıraktık.

Sık kullandığınız akaryakıt istasyonunun abonelik kartını alın

Neredeyse bütün büyük akaryakıt şirketlerinin kendilerine ait bir abonelik kartı olur. Bu kartlar bankalardan farklı olur ve eğer bu kartlara sahipseniz o istasyonlarda daha sonra kullanabileceğiniz puanları her alışverişinizde biriktirirsiniz.

Bu puanlar biriktiği zaman daha sonraki alışverişlerinizde bu puanları indirimli akaryakıt almak için kullanabiliyorsunuz. Opet, Aygaz, Aytemiz, BP, Lukoil, Petrol Ofisi, Shell ve Total akaryakıt istasyonlarının kartlarına ve kampanya detaylarına yukarıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Akaryakıt alışverişlerinizde nasıl tasarruf edebileceğinizin 4 yolunu sizlerle paylaştık. Her ne kadar cüzdanınızda çok büyük değişimler yaratmayacak olsa da tasarruf tasarruftur. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.