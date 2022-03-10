Bugün yaşanan zam açıklaması ve ardından iptali gündemine yönelik olarak CNN Türk'te bazı açıklamalarda bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın EPGİS'e yönelik yaptığı bazı açıklamalara EPGİS, Twitter üzerinden cevap verdi. Tartışma, kısa sürede tüm sosyal medyada tepki çekti.

Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan sürekli artış, toplumun her kesiminin tepkisini toplamış durumda. Özellikle geçtiğimiz bir haftada neredeyse her gün zam gelen akaryakıt fiyatları için bugün de bir zam kararı açıklanmıştı.

Gelecek zamların duyurusunu yapan ve gündemin takip edildiği en önemli kaynaklardan olan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akşam saatlerinde yaptığı bir başka açıklama ile zamların iptal edildiğini bildirmişti. Gerekçe ise bugün brent petrol fiyatlarında yaşanan ani düşüş olarak gösterildi. EPGİS, akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu düşüş sebebiyle, söz konusu zammın iptal edildiğini açıkladı.

EPDK Başkanı 'EPGİS zam dediğinde, zaten zam yoktu' dedi

Açıklanan bu 'zam iptali' kararı sonrası sosyal medyada zamların brent petrol fiyatının gerilediği seviyeye çekilmemiş olmasına yönelik eleştiriler başlamıştı. Bu tartışmalar devam ederken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, katıldığı bir programda konu hakkında bazı kritik açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın konu hakkındaki açıklamaları şu şekildeydi;

''EPGİS'in 'zam' dediği zaman zam zaten yoktu. Dünyanın her tarafında bunun maliyeti aynı. Ukrayna savaşından kaynaklı Akaryakıt ürünlerinde de ciddi anlamda fiyat artışı oldu. Neticede Rusya dünyanın tedarikçisi. Oralardaki navlunlar, gemi nakliyeleri süreci etkiliyor. Zam yapılmadı. Bunu tasfiye ediyorum. Gece 24.00'ten sonra böyle bir zam yapılabilir tadilinde bulunuyorlar. EPGİS denilen sendika, 'Zam gelecek' diyor kesin bir dille. Bugün de düşüşü görünce 'Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç yok' dediler. Biz takip ediyoruz. Zam kararı yoktu ama böyle bir beklenti vardı. Gece 22.00’de de netleşecekti bu akaryakıt fiyatları. Ciddi bir şekilde düşüş oldu.

Bazen ham petroldeki düşüş işlenmiş akaryakıtta aynı oranda düşmemiş olabiliyor. Bu fiyatlar Genova’daki uluslararası piyasada belli oluyor. Uluslararası fiyatlar var. Aşamaları var, diyelim ki 19.30’da da görebiliyorsunuz ama 22.00’de görüyoruz. 19.30 ile dünkü fiyatlar farklıydı. Fiyat değişimini değiştirecek bir şey olmadı. EPGİS gündüzden tahminde bulundu. 19.30 veya 22’deki fiyatları görmeden bir şey söylemek doğru değil. Biraz kendi reklamlarını yapmak için EPGİS’in yaptığı yanlış. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar. Yapılan bir zam yok, bu zamları da biz yapmıyoruz. Uluslararası bir formülü var. EPDK zam yaptı, iptal etti... Yok böyle bir şey.''

EPGİS'ten konuya yönelik açıklama gecikmedi

Yılmaz'ın bu dikkat çeken açıklamaları üzerine resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan EPGİS, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

EPDK Başkanının CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında sendikamız ve bugün iptal edilen zamma ilişkin beyanlarına cevap hakkımızı kullanmak istiyoruz. Tek tek tüm haksız, mesnetsiz söylemlerine yanıt vermek ve doğrunun ne olduğunu açıklamak istiyoruz. Sayın başkanın kendisi de gayet iyi bilmektedir ki; verdiğimiz tüm bilgiler belgeli ve de resmi bilgidir. Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz.

EPGİS bir işveren sendikasıdır. TC Sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi, faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPGİS Zam yapmaz, EPGİS Zam iptal etmez, EPGİS formülü diye bir şey söz konusu bile değildir. Ülkemizde zam ya da indirim hesaplaması yasa ile belirlenen formülle yapılmaktadır. Bu formüle 3 defa EPDK MÜDAHALE EDEREK (BUGÜNKÜ GİBİ) zamları iptal ettirmiştir.

Sendikamız hakkında EPDK Başkanın Rekabet kurumuna yapmış olduğu suç duyurusu ile kurumumuz ön inceleme geçirmiş olup olay soruşturmaya dönüştürülmemiştir. Bu suç duyurusu ile EPDK başkanı serbest piyasaya nasıl müdahale ettiğini de resmi olarak tescil etmiştir.

Özetlemek gerekirse;

Tüm bu tartışmaları özetlemek gerekirse; EPDK, EPGİS'in 'zam geldi' ve 'iptal edildi' gibi açıklamalar yapmaya yetkisi olmadığını; bu bilgilerin 'tahminler üzerine kurulu olduğunu' ve gerçeği yansıtmadığını söyledi. EPGİS ise yaptıkları tüm açıklamaların resmi belgelere dayandırıldığını ifade etti.

Ayrıca EPDK başkanı, zammı yapanın ya da iptal edenin EPDK olmadığını; global petrol fiyatlarına göre belirlendiğini belirtti. Ancak bu durum şu soruyu cevapsız bıraktı; eğer fiyatlar global petrol fiyatlarına göre belirleniyorsa, bu akşam yaşanan düşüş sonrası neden indirim olmadı?

Açıklamalar sonrası sosyal medyada her iki tarafa da tepkiler büyüdü