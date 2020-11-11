Akıllı Ev Nedir, Nasıl Olur? Birbirinden Kullanışlı ve Ekono

Günümüz teknolojilerini bünyesinde barındıran ve birçok ev ilanında da gördüğümüz akıllı evler, mimari ve teknolojinin bir bütününü oluşturuyor. Peki akıllı ev nedir, akıllı ev sistemleri nasıl olur, nasıl yapılır gibi soruların cevabını merak ediyorsanız bu haberimiz tam size göre. Hazırsanız başlıyoruz!

Yıllar önce Bill Gates'in milyon dolarlık malikanesine ait görüntüler ilk ortaya çıktığında, tüm dünya evlerin aslında yaşayan birer robot olarak kontrol edilebileceğini belki de ilk kez görmüştü. Bilim kurgu filmlerinde de sık sık karşımıza çıkan akıllı ev sistemleri, artık günümüzde herkes için son derece ulaşılabilir oldular.

Elbette sıradan bir evi teknolojik cihazlarda donatmak ve akıllı hale getirmek biraz bütçe ve temel düzeyde teknik bilgi gerektiriyor. Ancak akıllı ev sistemlerinin temellerini öğrendikten sonra her şey daha kolay.

Akıllı ev nedir?

Akıllı ev, evin kullanım alanlarına yerleştirilen akıllı sensörler, güvenlik kameraları, hoparlörler, ampuller vb. diğer teknolojik cihazların birbirleriyle uyumlu şekilde kullanıldığı sistemlerin kurulduğu evlerdir. Akıllı ev sistemleri; genellikle akıllı telefonları merkezine alan, sesli asistanlarında kullanılabildiği merkezi yönetim imkanı sunar.

Ayrıca akıllı ev sistemleri, bir yazılım tarafından programlanarak binaları da uzaktan kontrol etmeye yarar. Bu sistemler kablolu olabileceği gibi kablosuz da olabilir. Teknolojinin tüm artıları kullanılarak oluşturulan akıllı ev sistemleriyle ilgili birçok değişken bulunmaktadır.

Akıllı ev nasıl olur?

Akıllı ev, sensörlerin, akıllı ampuller, akıllı kameralar, klimalar, sulama kanalları vb. gibi teknolojilerin internet bağlantısı ile entegre olmasıyla kurulur. Tüm bunları birleştiren bir yazılımlar sayesinde sayesinde akıllı telefonunuz aracılığıyla evleri ya da binaları kontrol etmeniz mümkündür.

Sıradan bir evi akıllı hale getirmek için sahip olmanız gereken iki şey, akıllı telefon ve WiFi destekli internet ağıdır. Elinizdeki akıllı telefon ile internete bağlı olan akıllı sistemlerinizi bir yazılım aracılığıyla yönetebilir, evinizde olan biten şeyleri yakından takip edebilirsiniz.

Akıllı evin avantajları nelerdir?

Rahatlık ve konfor,

Güvenlik,

Uzaktan kontrol

Erişilebilirlik,

Tasarruf

Özellikle gün içerisinde evde kısıtlı vakit geçiren kişiler için oldukça pratik bir yapıya sahip olan akıllı ev sistemleri; akıllı ev süpürgesi, akıllı çamaşır makinesi gibi teknolojik araçlar sayesinde işleri bir o kadar kolaylaştıracaktır. Akıllı ev, evde olduğunuz anlarda da size eğlenceli vakitler geçirebilecek şekilde konforunuza uygun olarak dizayn edilir. Ofiste veya evinizde kuracağınız akıllı ev sistemleriyle birlikte yaşamızındaki stresi ciddi düzeylerde azaltabilirsiniz ve günlük hayatın koşuşturmasını en aza indirebilirsiniz.

Akıllı ev sistemleri:

Akıllı aydınlatma

Çok odalı ses sistemleri

Akıllı hoparlörler

Ev güvenlik kameraları

Akıllı mutfak aletleri

Akıllı termostatlar

Duman ve karbon monoksit dedektörleri

Akıllı sulama sistemleri

Akıllı aydınlatma sistemleri:

Akıllı ev teknolojilerinden belki de en önemlisi olan akıllı aydınlatma sistemleri, merkezi bir bağlantı olmadan da diğer akıllı ev aletleriyle etkileşim kurabilir. Evinizde aydınlatmak istediğiniz bölgeyi seçebilir ve bunu uzaktan yönetebilirsiniz. Aynı zamanda evde yokken karşılaşabileceğiniz durumlarda, ışıkla ilgili ayarları yönetebilirsiniz. Böylece elektrik faturalarından bir miktar tasarruf sağlayabilirsiniz.

Ses sistemleri ve akıllı hoparlörler:

Çok odalı ses sistemleri aracılığıyla akıllı evinizde senkronize olarak müzik dinlemek ya da sesle ilgili herhangi bir işlemi yapabilirsiniz. Sonos, Yamaha (MusicCast), Denos gibi araçlarla tüm odalarda aynı anda çalabileceğiniz bir ses sistemine sahip olabilirsiniz. Tüm ses hizmetlerinden senkronize veya bağımsız bir şekilde yararlanabileceğiniz bu sistemler, biraz işin lüksü, ancak fark yaratmak için vazgeçilmez.

Akıllı ev hoparlörleri ise daha uygun fiyatlı. Google Asistan destekli Google Home, Siri destekli Apple HomePod, Alexa destekli Amazon Alexa, bu işin başında gelen ürünlerden. Örneğin film izleyeceğiniz bir gecede evde tek başınasınız diyelim, vereceğiniz “Işıkları söndür” talimatı ile ardından ışıklarınız sönüyorsa bu durumu akıllı hoparlörünüz sayesinde yapabiliyorsunuz. Üstelik telefon kullanmanıza gerek kalmıyor. Akıllı hoparlörler sayesinde gelen aralamaları cevaplayabiliyorsunuz. Kısaca, bu sistemin kullanım sınırları sizin hayal gücünüze kalıyor.

Ev güvenlik kameraları:

Akıllı evin olmazsa olmazlarından birisi güvenlik kameralarıdır. Güvenlik sistemlerinin vazgeçilmezi olan bu kameralar kapı zillerine kadar evin tüm alanlarına yerleştirilebilirler. Uzakta olduğunuz zamanlarda çocuğunuzu ya da evcil hayvanınızı izleyebilir ve onlarla etkileşim içerisinde olabilirsiniz. Ayrıca yaşayabileceğiniz güvenlikle ilgili sıkıntıları da size bildirmesi açısından akıllı evin olmazsa olmazları bu kameralardır.

Akıllı mutfak aletleri:

Akıllı mutfak, akıllı ev aletlerinin zamandan tasarruf ettirecek şekilde tasarlandığı bir bölümdür. Akıllı kahve makineleri sayesinde kahvenizin önceden hazırlanmasını isteyebilir, akıllı buzdolabınız sayesinde gıdalarınızın son tüketim tarihlerini kontrol edebilirsiniz. Mutfaktaki tesisatınızı takip eden bir sistemi de size sağlayan akıllı mutfak, açık kalan çeşmeyi kapatabilir veya mutfaktaki elektrikli ev aletleriyle ilgili bir sıkıntıda gereğini yapar.

Akıllı termostatlar:

Kış aylarında evinizde yalnızca belirli bölgeleri kullanıyor veya artan faturalar başınızı ağrıtıyorsa akıllı evlerdeki akıllı termostat fikri size oldukça uygun olabilir. Bu akıllı termostatlar, evde olduğunuz ve olmadığınız zamanları tespit eder ve böylece uygun havalandırma veya ısıtma sistemini evde uygular. Doğal olarak bu durumun faturalarınıza yansıması da olumlu olarak gerçekleşir.

Duman ve karbonmonoksit dedektörleri:

Duman ve karbonmonoksit salınımı bazı anlarda tehlike arz edebilecek seviyelere gelebilir. Evde yaşlı insanların veya hiç kimsenin bulunmadığı bir anda yaşanabilecek yangın vb. olayları engellemesi açısından duman dedektörleri görevini son derece iyi yapar ve akıllı olma işlevini tam da bu noktada yerine getirir. Önce cihazınıza bir uyarı gönderir ve ardından tehlike algıladığında yetkisini kullanır.

Akıllı sulama sistemleri:

Su, dünya üzerinde bulunan en önemli kaynakların başında gelir. Sudan tasarruf etmekse adeta geleceğimize katkıda bulunmaktır. Akıllı evlerin bünyesinde barındırdığı akıllı sulama sistemleri sayesinde hem sudan tasarruf edebilir hem de evde yokken bitkilerinizin bakımını üstlenecek bir teknolojiye sahip olabilirsiniz.

Akıllı ev sistemlerinin kısa tarihi:

Akıllı ev denilince aklımıza ilk olarak gelen günümüz teknolojisinin katkılarıyla oluşturulmuş evler gelebilir ancak “akıllı ev” dediğimiz şeylerin tarihçesi oldukça eskiye dayanıyor. 1960’lı yılların sonuna doğru ECHO IV adındaki akıllı cihaz, alışveriş listelerini hesaplıyor, evin sıcaklığını kontrol ediyordu. 1966 yılında geliştirilen bu cihazdan hemen 1 yıl sonra üretilen mutfak bilgisayarı ise yemek tariflerini bünyesinde saklayabiliyordu.

1991 yılına gelindiğindeyse hayat uyarısı denen geronteknoloji geliştirildi ve yaşlı vatandaşların hayatı kolaylaştırıldı. 1998-2000 yılları arasında akıllı ev teknolojilerinin popülaritesi arttı ve günümüzdeki halini almaya başladı. Bizi gelecekte bekleyen akıllı evleri hayal edemiyoruz ama emin olun ki 1966 yılında da günümüz akıllı evleri hayal edilemezdi...