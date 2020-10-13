Apple'ın uygun fiyatlı akıllı hoparlörü olarak karşımıza çıkacak HomePod mini, nihayet bugünkü etkinlikte tanıtıldı. Apple'ın yeni hoparlörü, akıllı evlerde oldukça kullanışlı olacak.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, bu akşam 20:00’da başlayan Hi, Speed adlı lansman etkinliği ile yeni ürünlerini tanıttı. Şirketin tanıttığı en yeni ürünlerinden birisi HomePod ailesinin yeni üyesi HomePod Mini oldu.

Apple'ın yeni HomePod Mini hoparlörü, Apple'ın geliştirdiği yeni ses teknolojisini barındırıyor. Hoparlör, içinde bulunan S5 işlemcisiyle ses kalitesini de en üst seviyeye çıkarıyor. Ayrıca evin içinde aynı alanda iki adet HomePod Mini bulunursa hoparlörler otomatik olarak stereo bir hoparlörmüş gibi birlikte çalışıyor.

Yeni Apple Homepod mini:

Ancak Apple'ın yeni hoparlörünün sunduğu tek özellik muhteşem ses kalitesi de olmayacak. Hoparlör, evin içinde her yerden duyulabilecek seviyede ses çıkarabilecek. Ayrıca hoparlör, Apple'ın ekosisteminde de rol oynayacak.

iPhone kullanıcıları telefonlarını Apple'ın HomePod Mini'sine yaklaştırarak kolay bir şekilde aynı sesi kaldığı yerden hoparlörden oynatmaya devam edebilecekler. Ayrıca hoparlör, akıllı asistan Siri ile de birlikte çalışacak.

Siri'yle birlikte çalışacak HomePod Mini, Siri'nin iPhone'la olan entegrasyonundan da yararlanacak. Kullanıcılar, HomePod Mini'ye komut vererek iPhone'larındaki uygulamalardan ve servislerden yararlanabilecekler.

Apple'ın yeni uygulaması olan Intercom sayesindeyse HomePod Mini, tüm kullanıcılara aynı anda ses mesajları gönderilmesini sağlayacak. Bununla birlikte kullanıcılar, arabalarından, iPhone'larından ve tüm diğer Apple cihazlarından Intercom'u kullanabilecekler.

Apple'ın yeni HomePad mini hoparlörü, 6 Kasım günü 99 dolarlık (yaklaşık 780 TL + vergiler) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Hoparlör, 16 Kasım'dan itibaren gönderimine başlanacak olan hoparlör, Beyaz ve Siyah renk seçenekleriyle satın alınabilecek.